Yunanistan, WhAP 8×8 için resmi değerlendirme sürecini başlattı

Yunan Savunma Bakanlığı tarafından doğrulanan bilgilere göre Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hindistan tarafından geliştirilen WhAP 8×8 zırhlı muharebe aracının resmi değerlendirmesini başlattı. Nemesis tarafından yapılan habere göre söz konusu süreç, 12 Aralık 2025’te Atina’da üst düzey Yunan askeri yetkilileri ile Tata Advanced Systems yöneticileri arasında yapılan ve aracın Yunan ordusu şartlarında operasyonel testlere tabi tutulması amacıyla Yunanistan’a geçici olarak konuşlandırılmasının görüşüldüğü toplantıyı takip ediyor.

WhAP değerlendirmesi Yunan kuvvet modernizasyonunun parçası

Defence Turk'ten Olgun Yılmaz'ın haberine göre, Yunan ordusunun Hindistan yapımı WhAP zırhlı aracını değerlendirme kararı, Yunanistan’ın mekanize ve amfibi piyade birliklerinin mobilitesini ve beka kabiliyetini artırmayı amaçlayan daha geniş kapsamlı kuvvet modernizasyonu çabasının bir parçası olarak rol oynuyor. Army Recognition tarafından yapılan habere göre platformun, ada arazisi ve nehir geçişleri dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda test edilmesi bekleniyor.

Yunanistan, eski zırhlı araçlarını modern platformlarla değiştirmeyi hedefliyor

Tekerlekli zırhlı araç seçeneklerini genişletmeye çalışan Yunanistan, özellikle Ege bölgesinde konuşlu motorize tugaylarında bulunan ve yaşlanan VAB ile M113 tabanlı araçların yerini alacak platform arayışını sürdürüyor. Böylece söz konusu değerlendirme faaliyeti, Yunan ordusunun Soğuk Savaş döneminden kalma paletli ve tekerlekli platformları envanterden çıkarmayı hedefleyen daha geniş kapsamlı mekanize piyade modernizasyon yol haritasıyla uyumlu bir biçimde gerçekleştiriliyor.

Yunanistan’ın mevcut zırhlı araç envanterinin büyük bir kısmını, on yıllar boyunca sınırlı modernizasyonlara tabi tutulmuş ancak koruma, durumsal farkındalık ve ateş gücü açısından modern standartların gerisinde kalan M113A1 ve M113A2 zırhlı personel taşıyıcıları oluşturmaktadır. Ayrıca Yunan ordusu, birçoğu daha önce eğitim veya ikinci hat görevleri için ayrılmış olsa da halen ada ve sınır birliklerinde kullanılan Sovyet üretimi çok sayıda BMP-1 ZMA’yı işletmeye devam etmektedir.

WhAP 8×8 ZMA'nın özellikleri

Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatı (DRDO) ve Tata Advanced Systems tarafından ortaklaşa geliştirilen WhAP 8×8, ülkenin ilk tamamen yerli amfibi tekerlekli zırhlı muharebe aracı olarak tanıtılmaktadır. Aracın geliştirilmesi, 2000’lerin sonlarından bu yana ithal zırhlı araçlara olan bağımlılığı azaltmayı ve gelecekteki muharebe sahası koşulları için modüler, çok rollü bir platform oluşturmayı amaçlayan “Hindistan’ın Geleceğin Zırhlı Muharebe Aracı” (FICV) programına dayanmaktadır.

Aracın tasarımı, STANAG Seviye 4 balistik koruma, ölçeklenebilir modüler zırh, uzaktan komutalı silah sistemi (UKSS) veya 30 mm insanlı kule ve çift su jeti ile amfibi tahrik özelliklerini entegre etmektedir. Bununla birlikte araç dahili olarak, hızlı tahliye ve personel güvenliği için optimize edilmiş bir iç düzen ile 3 kişilik mürettebat ve 8 tam teçhizatlı askeri personel taşıyabilmektedir. Otomatik şanzımanla entegre edilmiş 600 beygirlik Cummins ISXe motorunun güç verdiği WhAP’ın, yolda 100 km/s hıza ulaşabildiği belirtilmektedir.

İlk olarak DefExpo 2014’te prototip olarak tanıtılan araç, o zamandan beri gövde koruması, dijital sistem entegrasyonu ve arazi hareketliliğindeki iyileştirmeler dahil olmak üzere çeşitli test aşamalarından ve konfigürasyon güncellemelerinden geçmiştir. Avrupa pazarındaki görünürlüğünü artırmak adına ise Tata, WhAP 8×8’i Mayıs 2025’te Atina’da düzenlenen uluslararası savunma ve güvenlik fuarı DEFEA 2025’te sergilemişti.

Ancak WhAP, Hindistan’daki geliştirme testlerini tamamlamış olsa da henüz tam oranlı seri üretime geçmemiştir. Yine Army Recognition tarafından aktarılan bilgilere göre 2026 başı itibarıyla Tata Advanced Systems, Hindistan Ordusu’nun testleri ve değerlendirmeleri için teslim edilen 12 ila 18 adetlik sınırlı bir ön seri üretim gerçekleştirmiştir. Hindistan’ın daha geniş kapsamlı FICV yol haritası kapsamındaki tedarik süreci, değişen teknik şartnameler ve Savunma Bakanlığı’nın tedarik sürecindeki yapısal reformları nedeniyle gecikmiştir.