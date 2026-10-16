Yunanistan yerli kamikaze İDA'sını tanıttı

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Yunanistan Deniz Kuvvetleri, insansız deniz aracı kabiliyetlerini genişletme kapsamında iki ayrı projeyi aynı törende sergiledi. 13 Ekim 2026 tarihinde Skaramagas Deniz Üssü'ndeki Müşterek İnsansız ve Otonom Deniz Sistemleri Eğitim Merkezi açılışında yerli İDA Pyrpolitis tanıtılırken, ABD yapımı Corsair İDA'ların test görüntüleri paylaşıldı.

Pyrpolitis tamamen donanma personeli tarafından geliştirildi

Yunan Deniz Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı projesi olarak geliştirilen Pyrpolitis, tamamen donanma personelinin tasarım ve üretimiyle ortaya çıktı. Yunan kamu yayıncısı ERT'ye göre 5 metre uzunluğundaki tekne 40 knot üzeri hıza ulaşabiliyor.

Teknenin öne çıkan özelliği keşif-gözetleme kabiliyetini tek yönlü saldırı göreviyle birleştirmesi. Savunma Bakanı Nikos Dendias, Pyrpolitis'i "istihbarat toplayan, gözetleme yapan ve yüzen hedeflere taarruz edebilen" bir platform olarak tanımladı. İsmin 1821 Bağımsızlık Savaşı'ndaki ateş gemilerinden geldiği belirtildi.

Saronic Corsair için 30 adetlik talep

Törende ABD'li Saronic Technologies tarafından üretilen 7 metrelik Corsair İDA'lar da görüntülendi. Savunma Bakanlığı videosuna göre en az 2 adet Corsair, HS Perseas ve HS Aias destek gemilerinden harekat icra etti.

Corsair, 1.000 deniz milini aşan menzil, 454 kilogram faydalı yük ve 35 knot üzeri hız kapasitesine sahip. Platform sürü halinde otonom harekat icra edebiliyor ve ISR, su üstü harbi ve kamikaze görevlerini yerine getirebiliyor.

Yunan Savunma Bakanlığı, Corsair'in testlerden başarıyla geçtiğini açıkladı ve tedarik için ABD'ye FMS kapsamında Tedarik Talep Mektubu gönderildiğini duyurdu. Hellas Journal'ın aktardığına göre Atina en az 30 adet Corsair tedarik etmeyi planlıyor.