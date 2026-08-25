Yunanistan’da dev savunma ortaklığı: İHA ve İHA savar üretimi başlıyor

Uluslararası savunma pazarında otonom sistemler ve hava savunma çözümlerine olan talep geometrik olarak artarken, ege havzasında stratejik dengeleri etkileyecek bir endüstriyel adım atıldı. ABD'nin önde gelen askeri drone üreticilerinden AeroVironment, Avrupa genelindeki operasyonel lojistik ağını ve pazar payını genişletmek amacıyla Yunan ortağı Eyeonix SA ile masaya oturdu. İki dev üreticinin sermaye ve teknoloji transferiyle hayata geçirdiği yeni konsorsiyum, bölgedeki askeri tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesinde kritik bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Kurulan bu yapı, hem sınır güvenliği teknolojilerinde hem de asimetrik hava tehditlerine karşı geliştirilen koruma kalkanlarında dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Avrupa pazarına yönelik tedarik zinciri AV Eagle ile kuruluyor

Atina merkezli havacılık kulislerinden sızan ilk detaylara göre, iki şirketin ortaklaşa kurduğu yeni endüstriyel platform resmi olarak AV Eagle ismiyle tescil edildi. Savunma ekosisteminde entegrasyonu hızlandıracak olan bu girişim, özellikle NATO müttefiklerinin son yıllarda hızla artan otonom taktik araç ihtiyacını daha kısa sürede karşılamak amacıyla yapılandırıldı. Fabrika altyapısı ve montaj hatlarının kurulumu için gerekli yasal izinlerin tamamlanmasının ardından, üretim bandından çıkacak ilk ileri teknoloji ürünlerin doğrudan Avrupa kıtasındaki orduların envanterlerine ihraç edilmesi planlanıyor.

2028 yılı stratejik üretim takvimi olarak belirlendi

Yeni kurulan fabrikanın tam kapasiteyle faaliyete geçmesi ve seri üretim hatlarının çalışması için takvim pürüzsüz bir şekilde netleştirildi. Ortak girişim ortakları, modern tesislerin kapılarını açarak küresel pazara ilk ürün teslimatlarını yapmaya başlayacağı tarihi 2028 yılı olarak ilan etti. Bu süre zarfında hem mühendislik ekiplerinin ortak eğitim süreçleri tamamlanacak hem de üretilecek İHA savar sistemlerinin aviyonik yazılımları kıta hava sahası entegrasyon kurallarına göre optimize edilecek.

AeroVironment bölgesel yerelleştirme hamlesini büyütüyor

Amerikan teknoloji devinin bu yatırımı, sadece tek bir ülkeye mühimmat satışı yapmanın ötesinde, kıta genelinde kalıcı bir üretim şemsiyesi oluşturma stratejisini yansıtıyor. AV Eagle platformu, şirketin yeni nesil otonom sistemlerinin montaj, bakım ve lojistik destek süreçlerini doğrudan Avrupa topraklarında çözerek teslimat sürelerini ve maliyet kalemlerini asgari seviyeye indirmesini sağlayacak. Önümüzdeki günlerde tarafların atacağı yeni operasyonel adımlar, bölgedeki savunma harcamalarının ve yerli endüstriyel yeteneklerin gelişim yönünü doğrudan belirleyecek.