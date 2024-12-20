Yunanistan’da helikopter krizi büyüyor

Yunanistan merkezli Kathimerini tarafından yapılan habere göre Stefanovikeio üssünün Eylül 2023’te sel sonucu yıkılmasının ardından bazı Apache helikopterleri zarar görmüş bazıları ise başka üslere taşınmıştı. Bu bağlamda Yunan Hava Kuvvetleri, operasyonel verimlilik açısından bunlardan bir kısmının Selanik’te kalıcı olarak konuşlandırılmasını değerlendiriyor.

Yunanistan'da hizmette olan 25 helikopterden sadece 5 tanesi uçuşa hazır

Konuyla ilgili planlamalar sürerken Yunanistan, helikopter filosu ile sorun yaşamaya devam ediyor. Suudi Arabistan ile yedek parça tedariki için devam eden görüşmeler sekteye uğradı ve onarımlar daha da gecikti. Yunanistan’ın Sikorsky CH-47 Chinook helikopterleri de önemli zorluklarla karşı karşıya; hizmette olan 25 helikopterden sadece 5 tanesi uçuşa hazır. Habere göre eski modellerin bakımında zorluklar bulunuyor ve ABD ile modernizasyonlar veya değiştirmeler için görüşmeler devam ediyor. NH90 helikopterlerinin kullanılabilirliği de aynı derecede sıkıntıda. Helikopterlerin teslimatları gecikmiş olsa da, 17 adetten yine sadece 5 tanesinin uçması, önemli bir sorun teşkil ediyor. Yunanistan, yeni helikopterlerin beklenmesiyle 2027 yılına kadar bazı iyileştirmeler öngörse de, hem Kara Kuvvetleri hem de askeri havacılık sektörü açısından şu anki endişeler devam ediyor.

Yunanistan’dan helikopter tedariki

ABD Hükümeti, 2024 yılının Nisan ayında onaylanan Yabancı Askeri Satışlar (FMS) sözleşmesi kapsamında Yunanistan’a 1.15 milyar euro karşılığında 35 adet UH-60M Black Hawk genel maksat helikopteri sağlayacak. Lockheed Martin, bu gelişmeyi 29 Ekim’de duyurarak helikopterlerin tedarikini şirket bünyesindeki Sikorsky’nin üstleneceğini belirtmişti.

İlgili anlaşma; Yunan ordusu için 35 hava aracına ek olarak personel eğitimi, eğitim ekipmanları ve bir ilk tedarik paketini içermektedir. Ek olarak anlaşma, ülkenin öz savunma kabiliyetleri ile NATO müttefikleriyle olan iş ortaklığını da güçlendirmeye yöneliktir.