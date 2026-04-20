Yunanistan’dan 300 Euro milyonluk stratejik hamle

Yunanistan Kara Kuvvetleri, modern harp sahasının gereksinimlerine yanıt verebilmek adına yaklaşık 300 Euro milyon değerinde kapsamlı bir modernizasyon sürecine girdi. Bu girişim, ordunun elindeki miadı dolmuş tanksavar sistemlerini hızlıca devreden çıkararak, yerine yüksek teknolojiye sahip taşınabilir platformları koyma stratejisinin bir yansıması. Yunanistan'ın bu ölçekte bir bütçe ayırması, kara savunmasındaki operasyonel hızı ve vuruş gücünü yeni bir standart seviyesine çekme kararlılığını gösteriyor.

Teknolojik dönüşüm: ‘At-unut’ dönemi

İhale sürecinin odak noktasını, eskiyen MILAN ve TOW füzelerinin yarattığı hantallığı aşma hedefi oluşturuyor. Bu kapsamda, yüksek vuruş hassasiyeti sunan ve ateşlendikten sonra hedefi kendi kendine takip eden ‘at-unut’ tipi sistemler ön plana çıkıyor. Hem piyade tarafından taşınabilen hem de zırhlı araçlara entegre edilebilen bu yeni nesil füzeler, sadece bir mühimmat yenilemesi değil, aynı zamanda savunma doktrininde köklü bir değişim anlamına geliyor. Yatırımın ana hedefi, zırhlı unsurlara karşı savunma kabiliyetini maksimize etmek.

Savunma hattında yeni stratejik derinlik

Bu yatırımın sahaya yansıması, özellikle Meriç sınır hattı ve Ege Adaları’nda kendini gösterecek. 300 Euro milyonluk bu paketle, olası bir harekat senaryosunda savunma hattını çok daha ileriden ve etkili bir şekilde kurmak hedefleniyor. Modern sistemlerin sunduğu uzun menzil ve yüksek isabet oranı, coğrafi avantajları teknolojik üstünlükle birleştirme amacını taşıyor.

Bölgesel kapasite artırımı

Yunanistan, bu yüksek bütçeli alımla askeri kapasitesini modernize ederken sahadaki en küçük birimlerin dahi teknolojik imkanlarını güçlendiriyor. Bu ihale süreci, Yunanistan'ın savunma yapısını kağıt üzerindeki planlardan çıkarıp sahada aktif bir caydırıcılığa dönüştürme isteğinin en somut kanıtı olarak duruyor. Seçilecek sistemlerin, önümüzdeki yıllarda bölgedeki kara savunmasının ana karakterini belirleyeceği görülüyor.