Yunanistan’dan komşuya füze kalkanı: Patriotlar Bulgaristan yolcusu

Yunanistan, bölgesel savunma iş birliği çerçevesinde kritik bir adım atarak komşusu Bulgaristan’ın hava savunma kapasitesini takviye etme kararı aldı. Army Recognition tarafından aktarılan bilgilere göre; Yunan ordusuna ait Patriot hava savunma füze sistemleri, özellikle balistik füze tehditlerine karşı koymak amacıyla Bulgaristan topraklarında konuşlandırılacak.

NATO’nun Doğu Avrupa caydırıcılığı

Bu hamle, NATO’nun Doğu Avrupa ve Balkanlar’daki caydırıcılığını artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. İki ülke arasında varılan mutabakat uyarınca, Yunan bataryaları Bulgaristan’ın stratejik noktalarını olası hava saldırılarından korumak için nöbet tutacak. Operasyonun temel amacı, bölgedeki güvenlik boşluklarını kapatmak ve müttefik hava sahasının entegre bir şekilde savunulmasını sağlamak.

Bölgesel askeri dengelerde dönüm noktası

Söz konusu konuşlandırma, sadece askeri bir nakil olmanın ötesinde, Yunanistan’ın bölgedeki "güvenlik sağlayıcı" rolünü pekiştirme isteğini de yansıtıyor. Patriot sistemlerinin ne kadar süreyle Bulgaristan’da kalacağı ve personel rotasyonunun nasıl sağlanacağı konusundaki teknik detayların, NATO planlamaları doğrultusunda yürütülmesi bekleniyor. Bu gelişme, bölgedeki askeri dengeler ve savunma iş birlikleri açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.