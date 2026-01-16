Yunanistan’dan Lübnan’a askeri araç desteği

Yunanistan tarafından Lübnan’a hibe edilen askeri malzemenin Beyrut’a sevkiyatı, 15 Ocak 2026 Perşembe günü başarıyla gerçekleştirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sevkiyat, Yunanistan’ın savunma diplomasisi faaliyetleri kapsamında; Yunanistan Millî Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı iş birliğinde ve ilgili devlet kurumlarıyla koordinasyon içerisinde icra edildi.” ifadelerine yer verildi.

Bu çerçevede Yunanistan Deniz Kuvvetleri’ne ait bir çıkarma gemisi, 13 adet M-113 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 10 adet STEYR 680M 2,5 tonluk kamyon ve bahse konu araçların desteklenmesine yönelik malzeme ve yedek parçaları Beyrut Limanı’na ulaştırdı. Söz konusu askeri teçhizat, limanda Lübnan makamlarına teslim edildi.

M113 zırhlı personel taşıyıcılarının transferi haziranda onaylandı

Yunanistan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun’un Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis’e sunduğu resmi bir talebin ardından, 13 adet M113 zırhlı personel taşıyıcısının (ZPT) Lübnan Silahlı Kuvvetleri’ne transferini 2025 yılının Haziran ayında onaylamıştı. Karar, Yunan Parlamentosu Silahlanma Programları ve Sözleşmeleri Özel Daimi Komitesi tarafından onaylanmıştı.

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre, Yunan ordusunun fazla stoklarından gelen M113’ler, Lübnan’a teslim edilmeden önce Yunanistan’da gerekli bakım prosedürlerinden geçti. Kararın Aoun’un cumhurbaşkanlığı öncesinde Lübnan Silahlı Kuvvetleri’nin komutanlığı sırasında başlayan bir diyaloğa dayandığı ve Atina ile Beyrut arasındaki savunma ilişkisinin sürekliliğini gösterdiği ifade edilmekte.

M113’lerin teslimatına ek olarak Yunanistan’daki Lübnanlı personel için subay eğitim programlarının genişletilmesi de hedefleniyor. Lübnanlı subaylar halihazırda farklı Yunan kurumlarında eğitim görüyor. Şimdi ise Lübnanlı mürettebatın eğitimine odaklanan donanma iş birliği görüşülüyor.

