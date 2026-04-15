Yunanistan’dan Rafale filosu için 580 milyon Euro’luk kritik lojistik hamle

Yunanistan Genel Savunma Yatırımları ve Silahlanma Müdürlüğü (GDAEE), Rafale savaş uçaklarının lojistik idamesini sağlamak amacıyla Fransız üretici Dassault Aviation ile beklenen çerçeve anlaşmasını resmen hayata geçirdi. Bu anlaşma, uçakların sistemlerinin her an harbe hazır tutulmasını ve kritik bileşenlerin tedarik süreçlerinin hızlandırılmasını içeren kapsamlı bir bakım modelini esas alıyor. Atina'nın bu adımı, pahalı platformları sadece satın almanın yeterli olmadığını, bu sistemlerin sürekliliği için güçlü bir sanayi desteğinin şart olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Yeni lojistik destek sözleşmesi, önümüzdeki dört yıllık süreci kapsayarak operasyonel riskleri minimize etmeyi amaçlıyor.

Milyon Euro'luk bütçeyle uçuş güvenliği sağlanıyor

İmzalanan bu yeni destek sözleşmesinin maliyetinin yaklaşık 580 milyon Euro seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu dev yatırım, sadece yedek parça teminiyle sınırlı kalmayıp, Safran ve Thales gibi diğer Fransız alt sistem üreticilerinin de sürece dahil edilmesini sağlıyor. Yunan ekonomisinin içinden geçtiği zorlu sürece rağmen savunmaya ayrılan bu pay, hava üstünlüğünün Yunanistan için ne kadar öncelikli bir konu olduğunu gösteriyor. Sözleşme sayesinde, uçakların motorlarından radar sistemlerine kadar her türlü teknik aksam Fransız uzmanların denetimi ve güvencesi altında kalacak.

Uçuş saatleri ve pilot eğitimi tartışılıyor

Yeni lojistik destek paketi kapsamında 2026-2029 yılları arasında toplam 13 bin uçuş saati planlaması yapıldı. Dört yıla yayılan bu saat sınırının, uçak başına düşen yıllık uçuş süresini yaklaşık 135 saat ile NATO standartlarının biraz altında bırakması dikkat çeken bir ayrıntı olarak öne çıkıyor. Pilotların harbe hazırlık seviyelerini koruyabilmeleri için gerekli olan yıllık 180 saatlik uçuş süresinin bu bütçeyle tam olarak karşılanıp karşılanamayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Hükümet kanadı ise bu rakamların, filonun en verimli şekilde kullanılması için optimize edildiğini ve herhangi bir güvenlik zafiyeti yaratmayacağını savunuyor.

Fransa ile kurulan stratejik iş birliği derinleşiyor

Atina ve Paris arasındaki bu anlaşma, basit bir ticari alışverişin ötesinde, iki ülke arasındaki savunma paktının en somut meyvelerinden biri olarak görülüyor. Yunanistan'ın Rafale tercihini bu tarz lojistik destek anlaşmalarıyla perçinlemesi, Fransız teknolojisine olan uzun vadeli güvenin bir işareti olarak kabul ediliyor. Bu durum aynı zamanda, Yunan Hava Kuvvetleri'nin bakım ve onarım altyapısının büyük ölçüde Fransız sanayisine entegre olması anlamına geliyor. Karşılıklı imzalanan bu belgeler, Doğu Akdeniz'deki güvenlik mimarisinde iki ülkenin ortak hareket etme stratejisini teknik düzeyde de destekliyor.

Gelecekteki F-35 geçişi için sağlam bir zemin kuruluyor

Yunanistan'ın Rafale filosunu bu denli sıkı bir destek paketiyle korumaya alması, aslında gelecekteki F-35 tedarik süreci için de bir hazırlık aşaması niteliği taşıyor. Mevcut filonun modernizasyon ve bakım standartlarını en üst seviyede tutmak, hava kuvvetlerinin dijitalleşme ve ağ merkezli harp yeteneklerini geliştirmesine olanak tanıyor. 2030'lu yıllara hazırlanan Yunan Hava Kuvvetleri, Rafale desteğiyle elde edilecek tecrübeyi beşinci nesil uçaklarla birleştirmeyi planlıyor. Bu vizyon, Yunanistan'ın bölgedeki teknolojik üstünlüğünü sadece bugün değil, önümüzdeki on yıllarda da koruma arzusunu net bir şekilde ortaya koyuyor.