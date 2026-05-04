Yunanistan’ın Leopard teklifine Güney Kıbrıs’tan red: T-80U’lar envanterde kalıyor

Yunanistan’ın envanterindeki yaşlı Leopard 1A5 platformlarını kapsayan teklif, Rum askeri yetkililerinin sert teknik duvarına çarptı. Yapılan değerlendirmelerde, Leopard 1A5’lerin mevcut T-80U tanklarına kıyasla ateş gücü, zırh koruması ve beka kabiliyeti açısından oldukça geride olduğu vurgulandı. GKRY yönetimi, özellikle modern tanksavar füzelerine karşı zayıf kalan bu platformların, Ada’daki hassas askeri dengeyi kendi aleyhlerine bozmasından endişe ediyor.

Lojistik yük ve modernizasyon bariyeri

Kararın arkasındaki bir diğer kritik faktör ise operasyonel maliyetler. Rum savunma kaynakları, Leopard 1A5 sistemine geçişin sadece araç devriyle bitmeyeceğini; personel eğitimi, yedek parça tedariki ve geniş kapsamlı modernizasyon paketleri için devasa bir bütçe gerektiğini belirtti. GKRY tarafı, Rus sistemlerinden vazgeçmek için eşdeğer değil, üstün bir teknoloji arayışında olduklarını; bu noktada Leopard 2 veya benzeri modern Batı platformları dışında bir seçeneğe sıcak bakmadıklarını diplomatik kanallar üzerinden iletti.

Doğu Akdeniz’de stratejik belirsizlik

Bu reddetme kararı, ABD ve Avrupa Birliği’nin Rus silahlarını Ukrayna cephesine kaydırma stratejisine de önemli bir sekte vurdu. Teklifin masadan kalkmasıyla birlikte, GKRY’nin elindeki Rus silah sistemlerinin geleceği ve adadaki zırhlı birliklerin modernizasyon süreci yeniden belirsizliğe gömüldü. Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki savunma iş birliğinde yeni bir yol haritası çizilmesi beklenirken, bölgedeki askeri güç dengelerinin nasıl şekilleneceği savunma kulislerinde en çok tartışılan konu olmaya devam ediyor.