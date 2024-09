Yunanistan'ın Nearchos fırkateyni denize iniyor

Takip Et

Mer et Marine tarafından yapılan habere göre Naval Group, Fransa’nın Lorient kentindeki tersanesinden ikinci Yunan fırkateyni Nearchos’u denize indirmeye hazırlanıyor. Söz konusu gelişme, ilk fırkateyn Kimon’un bir yıl önce başarıyla denize indirilmesinin ardından, Yunanistan’ın Fransız Naval Group ile yaptığı sözleşme kapsamında 3 adet (FDI) fırkateyni satın alımındaki ilerlemeyi işaret etmektedir.

Yunanistan, 5 milyar dolarlık savunma paketinin bir parçası olarak Yunan donanması için 1 adet daha opsiyonlu olmak üzere 3 adet Belharra (FDI) sınıfı fırkateyn satın almak üzere Fransız Naval Group ile bir anlaşma imzalamıştı. Bu bağlamda anlaşma kapsamında ilk gemi HS Kimon denize indirilmiş olup ikinci gemi olan HS Nearchos fırkateyni de Naval Group tersanesinden denize indirildikten sonra 2 fırkateynin 2025 yılında Yunan donanmasına teslim edilmesi planlanmakta.

Yunan donanmasının yeni gemileri: FDI HN

FDI HN (Frégate de Défense et d’Intervention for the Hellenic Navy) olarak adlandırılan Kimon sınıfı fırkateynler, Yunanistan’ın deniz modernizasyon çabalarının bir parçası olarak geliştirilen yeni bir savaş gemisi sınıfıdır. Bu gemiler Fransız FDI fırkateyn tasarımına dayanmaktadır ancak Yunan Donanmasının özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanmıştır. Kimon sınıfı fırkateynler, özel kuvvet operasyonlarının yanı sıra hava, su üstü ve denizaltı karşıtı savaş da dahil olmak üzere çoklu muharebe rollerinde üstünlük sağlamak üzere inşa edilmiştir.

Su üstü hedefleri için MBDA’nın Exocet MM40 B3C füzeleri ve hava savunması için Aster füzeleri de dahil olmak üzere kapsamlı bir gelişmiş silah ve sensör paketi ile donatılmıştır. Savunma sistemleri arasında RAM (Rolling Airframe Missile) sistemleri ve denizaltı tehditleri için MU90 torpidoları bulunmaktadır. Fırkateynler ayrıca 76 mm’lik bir ana top, dört torpido kovanı ve elektronik harp yeteneklerine sahiptir. Buna ek olarak gemiler 10 tonluk bir helikopteri ve bir Dikey Kalkış ve İniş (VTOL) insansız hava aracını (İHA) destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Kimon sınıfı fırkateynlerin inşası devam etmekte olup, ilk gemi HS Kimon (F601) 4 Ekim 2023 tarihinde Fransa’nın Lorient kentindeki Naval Group tersanesinde denize indirilmişti. Bu önemli hamle ile Yunanistan’ın su üstü filosuna yirmi yılı aşkın bir süredir yapılan ilk önemli ekleme olduğu vurgulanmaktadır. HS Kimon’un denize indirilmesinin ardından, ikinci ve üçüncü gemiler HS Nearchos (F602) ve HS Formion (F603) çeşitli inşa aşamalarında olup, 2025-2026 yılları arasında hizmete girmeleri beklenmektedir. Kimon sınıfı fırkateynlerin Elli sınıfı fırkateynler gibi eski gemilerin yerini alması amaçlanmaktadır.