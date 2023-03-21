Savunmada büyük projeler görücüye çıkıyor

Mehmet KAYA

Türkiye’nin yürüttüğü büyük çaplı savunma sanayii projeleri, nisan ayı sonundan itibaren peş peşe kamuoyunun gündemine gelecek. Bunlar arasında bulunan Milli Muharip Uçak hangar çıkışı ve ATAK 2 taarruz helikopteri ilk uçuş için daha önce 18 Mart’ta planlanan tören ertelendi. Uzun süredir güç paketi sorunları nedeniyle seri üretimine geçilemeyen ALTAY tankına yönelik bir tören de hazırlanıyor. Amfibi hücum gemisi olarak başlayan ancak pist eklenerek insansız hava araçlarının havalanma ve iniş yapabileceği bir tasarıma dönüştürülen TCG Anadolu’nun da geçici kabulü yapıldı. Bu gemi için de tören düzenlenmesi bekleniyor. Savunma sanayii dışındaki büyük projelerden Togg otomobilinin ön siparişleri sonrası mart ayı içinde ilk sahiplerine teslimleri de gündemde.

Haberin tüm detayları EKONOMİ gazetesinde...

Abone Olmak için tıklayın!





Yasal Uyarı: www.ekonomim.com haberler" target="_blank" rel="noopener">haber sitesinde yayınlanan yazılı ve görsel tüm içeriklerin hakkı Nasıl Bir Ekonomi Medya Haber Basın AŞ'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

