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Sayıştay raporunda ortaya çıktı! Sivil havacılık alarm veriyor!

Sayıştay'ın denetim raporu Türkiye'de sivil havacılık sektörünün zararını ortaya koydu. Rapor verilerine göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün net zararı 77 milyon lira oldu. Tüm dünyada sivil havacılık otoritesi olarak bilinen Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) de Türkiye'nin sivil havacılık güvenliği puanını 84'ten 49.4'e düşürdü.

Haber Merkezi
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Sayıştay raporunda ortaya çıktı! Sivil havacılık alarm veriyor!
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Türkiye'nin sivil havacılık güvenliğinin uluslararası alanda zayıf görülmesi halinde, yabancı yatırımcının havaalanı projeleri ve havacılık teknolojileri gibi alanlardaki yatırımlarının azalabileceği belirtildi.

"Yabancı yatırımcılar için riskli hale de gelebilir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "Bu zarar, kurumun mali sürdürülebilirliği açısından ciddi bir tehlike. Havacılık sektörümüz ICAO puanlarının düşük olması nedeniyle bazı uçuş kısıtlamalarına tabi tutulabilir, yabancı yatırımcılar için riskli hale de gelebilir" diyerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması talebiyle önerge verdi.

Turizm Gazetesi'nde yer alan habere göre, önergesinde ICAO'nun Türkiye'ye yönelik denetimlerini eylülde yaptığını belirten Karasu, Türkiye'nin sivil havacılık güvenliği puanının 49.4'e düştüğünü ifade etti. Karasu, Hava Seyrüsefer Hizmetleri kategorisinde de 19 puan alındığını aktardı.

Yabancı şirketler uçuş operasyonlarını gözden geçiriyor

ICAO'nun Türkiye'nin puanını bu denIi düşürmesinin ardından yabancı şirketlerin Türkiye'ye uçuş operasyonunu gözden geçirebileceği ve bazı kurumların da Türkiye'den gelen uçuşlar için ek güvenlik önlemi alabileceği ve havaalanı yatırımı noktasında yabancı yatırımcının günden güne çekimser olmaya başladığı ifade ediliyor.

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