Securitas Türkiye 20. yaşını kutluyor

ANKARA (EKONOMİ)

Güvenlik sektörünün küresel şirketlerinden İsveç merkezli Securitas grubunun Türkiye şirketi Securitas Türkiye kuruluşunun 20. yıl dönümünü kutluyor.

Türkiye pazarının önde gelen firmalarından Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu ve Ülke Başkan Yardımcısı Memet Hanlıoğlu öncülüğünde çalışanlardan oluşan bir heyet 23 Temmuz günü, Cumhuriyetin Kurucusu Anıtkabir’e giderek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Securitas Türkiye’nin toplam çalışan sayısı 20 bin dolayında bulunuyor.

Securitas Türkiye’den yapılan yazılı açıklamada, Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu’nun Anıtkabir Özel Defterine, “Cumhuriyetimizin Kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Aziz Atamız; Securitas Türkiye olarak, ülkemize hizmet yolunda 20’nci yılımızı geride bırakmanın onuru ve gururuyla huzurunuzdayız. Çeyrek asra yaklaşan bu yolculuğumuzda, bizlere miras bıraktığınız, 'Ben, bir işte nasıl başarılı olacağımı düşünmem; o işe neler engel olur, diye düşünürüm. Engelleri kaldırdım mı, iş kendi kendine yürür' sözünüzü daima kendimize rehber edindik. Geçtiğimiz 20 yıl boyunca karşımıza çıkan engelleri, bu vizyonunuzu hiç unutmadan bir bir aşmayı başardık" ifadelerini yazdığı belirtildi.

Kösereisoğlu ayrıca, “Sürekli ve sürdürülebilir bir güven ortamı inşa etmek için, 20’nci yılımızda da ilk günkü kararlılığımızla çalışıyoruz. Securitas Türkiye olarak insanların en değerlilerini korumaya, evlerinde ve iş yerlerinde güven ve huzur içinde yaşamalarına yardımcı olmaya devam edeceğiz. İstiklalden istikbale; haysiyeti, onuru, çalışkanlığı, cesareti ve azmiyle tarih yazan Türk milletinin birer ferdi olarak sizi selamlıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun" cümlelerini yazdı.