Sektörün hedefi 2,5 milyar doları aşmak

EKONOMİ (BURSA) - Bağlantı elemanlarından hammadde teknolojileri, yüzey işlem, ısıl işlem, makine ve yardımcı malzeme ekipmanlarına kadar geniş bir yelpazede lider markaların katılımcı olduğu Fastener Expo Eurasia, başta Avrupa ve yakın coğrafya olmak üzere uluslararası ziyaretçi ve alım heyetini de ağırlayarak, işbirlikleri ve ticari ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağladı. Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) Başkanı Sinan Topuk, “Bu sene 8 bin metrekarelik tek sergi alanında, yarısını derneğimiz üyelerinin oluşturduğu, toplamda 116 firmanın katılımıyla yaklaşık 90 ülkeden binlerce ziyaretçiyi ağırlama şansı bulduk. Avrasya Hırdavat Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen fuarımız, sektörün tüm paydaşlarına geniş bir iş ağı kurma ve işbirliği fırsatları sundu. Sektörümüz Avrupa'nın en büyük ikinci gücü olma yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu yılki fuarlarımızda geçen yıla göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 30’luk önemli bir artış yaşadık” dedi.

Topuk, 2,5 milyar dolara ulaşan sektörel ticaret hacmi daha da yukarıya taşımayı hedeflediklerini söyledi. Sinan Topuk, “Türkiye Bağlantı Elemanları sektörü dünyada 100’e yakın ülke ile işbirliği içerisinde olup 250 bin çeşit ve 1 milyon tona yakın üretim hacminin yanında güçlü insan kaynağını ileri teknolojik alt yapısı ile birleştirmeyi başarmıştır. Sanayinin Birleştirici Gücü mottosu ile BESİAD olarak bizler de çalışmalarımıza aynı geçen 24 yıldır olduğu gibi devam edeceğiz” dedi.