Sektörün kalbi İstanbul'da attı: Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı kapılarını açtı

Ambalaj sektörünün en büyük buluşması olan ve RX Tüyap ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) iş birliğiyle düzenlenen Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, 30'uncu yılında da dünya ambalaj endüstrisini bir araya getiriyor.

22-25 Ekim 2025 tarihlerinde İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek fuar, bu yıl da global ve yerel dev markaları yeni iş birlikleri, ticaret fırsatları ve trendleri keşfetmek üzere aynı çatı altında buluşturuyor. Fuarda, ambalaj üreticileri ve ambalaj makinelerinden gıda ve içecek işleme teknolojilerine, baskı sistemlerinden otomasyona, geri dönüştürülebilir ambalajlardan çevre dostu malzemelere kadar sektörün tüm paydaşları yer alıyor.

İstanbul 4 gün boyunca dünyanın ambalaj başkenti olacak

Fuarın açılış konuşmasını yapan Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, bu fuarla Türk ambalaj sektörünün 30 yıllık hikayesini, alın terini, emeğini ve geleceğe uzanan vizyonunu kutladıklarını belirterek, "30 yıl önce İstanbul'da sadece 1000 metrekarelik bir salonda 50 tane katılımcıyla beraber büyük hayallerle yola çıktık. İşte o ilk mütevazi buluşma, bugün Avrasya'nın en büyük, dünyanın da en prestijli ambalaj fuarlarından birine dönüştü. Avrasya Ambalaj Fuarımız, 30 yılda onlarca ülkeden, on binlerce iş insanın iş planlarına yön veren, yeni yatımlarını tetikleyen, ihracatı büyüten bir köprü haline geldi. Önümüzdeki 4 gün boyunca da İstanbul, dünyanın ambalaj başkenti olacak." ifadelerini kullandı.

Fuarın bu yıl 16 salonda 51 bin metrekarelik kapalı alanda 1250'yi aşkın yerli ve yabancı firmanın katılımı ile düzenlendiğini kaydeden Zeki Sarıbekir, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 100 uçak dolusu yabancı ziyaretçiyle, 15 bini yurt dışından olmak üzere 80 bin ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Bu tablo, Türk ambalaj sanayisinin artık yalnızca üretim gücüyle değil, uluslararası itibariyle bir marka haline geldiğini gösteriyor. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, Türkiye'ye ticaretle birlikte güven kazandırdı, satışın yanında teknoloji transferi de getirdi. Yalnızca üretimi değil, tasarımı, Ar-Ge’yi ve mühendisliği büyüttü. Bugün Türkiye'nin ambalaj sanayi 180'den fazla ülkeye ihracat yapan bir yapıya ulaştıysa, bunda fuarın oynadığı rol tartışılamaz. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 30 yılda binlerce yerel firmanın ilk yurt dışı müşterileriyle tanıştığı, ilk ihracat sözleşmelerini imzaladığı, ilk markasını dünyaya tanıttığı bir yer oldu. Fuarımıza 25-30 yıldır kesintisiz katılan firmalarımız var. Onlar bu yolculuğun en önemli tanıkları ve kahramanları."

"İçiniz rahat olsun, hızlı bir büyüme gerçekleştireceğiz"

Ambalaj sektörü olarak 2025’in ilk 6 ayında 3,5 milyar dolar ihracat yaptıklarını ve 1,4 milyar dolar cari fazla verdiklerini kaydeden Zeki Sarıbekir, "Bu yılı 7 milyar doların üzerinde ihracatla tamamlayacağımızı öngörüyoruz. Ülkemizde 490 milyar dolarlık bir ekonomik hareketi de ambalajlarla sağlıyoruz. Türkiye ambalaj sektörümüz 2025 yılı itibariyle 28 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaştı. 2030 yılı için pazar büyüklüğü hedefimiz 50 milyar dolar. İhracatta da 10 milyar dolarlık hedefimize hep beraber ulaşacağımıza inanıyorum. Bu hedefin de çok zor olmadığını ve ulaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Çevremizdeki savaşlar bitiyor, gerginlikler azalıyor. Bu seneden sonra içimiz rahat olsun. Hızlı bir büyüme gerçekleştireceğimize gönülden inanıyorum." dedi.

Bu yıl fuarda sadece ürünler değil, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm konularının da tartışılacağını anlatan Zeki Sarıbekir, "Avrupa Birliği'nin ambalaj atıkları regülasyonu ve Türkiye'nin yeni iklim kanunu üretim biçimimizi yeniden şekillendirmemizi çok önemli kılıyor. Biz de bu dönüşümün öncü sektörlerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü müşterilerimiz bizden bunu istiyor. Ambalaj endüstrisi olarak sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar atıyoruz, bunun için çalışıyoruz ve daha fazlasını yapmak için de üyelerimizi teşvik ediyoruz" diye konuştu.