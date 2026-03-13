Seramik sektörü küresel rekabet için politika desteği talep etti

Türk seramik sektörünün önde gelen temsilcileri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı makamında bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye seramik sektörünün sürdürülebilir büyümesini destekleyecek öneriler ve sektör beklentileri Sayın Cevdet Yılmaz’a kapsamlı biçimde aktarıldı. Sektör temsilcileri; üretim kapasitesi, ihracat potansiyeli ve katma değerli üretim anlayışı çerçevesinde mevcut durumu ve geleceğe yönelik hedefleri paylaştı.

Toplantıya; Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) Başkanı Z. İlter Yurtbay, TSF Başkan Yardımcıları ve ÇCSİB Denetim Kurulu Üyeleri Hakan Çanakcı ve Nihat Özyurt ile Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği Başkanı ve TSF Başkan Yardımcısı Enver Sever katılım sağladı.

Görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, “Seramik sektörü; yüksek yerli katma değeri, güçlü üretim altyapısı ve ihracat potansiyeliyle Türkiye ekonomisinin stratejik alanlarından biridir. Küresel rekabetin giderek arttığı bu dönemde, sektörümüzün sürdürülebilir büyümesini destekleyecek politikaların önemini bir kez daha vurgulama fırsatı bulduk. Kamu ile kurduğumuz bu güçlü diyalogun, Türk seramiğinin uluslararası pazarlardaki konumunu daha da güçlendireceğineanıyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Sektörün gündemi Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile ele alındı

Sektör temsilcileri ayrıca İstanbul’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır ile de gündeme dair kapsamlı bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Görüşmede sektörün teknolojik dönüşüm ihtiyaçları, rekabet koşulları ve sektörel politika beklentileri doğrultusunda kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Sektörün istihdam, üretim, ithalat ve ihracat performansının masaya yatırıldığı toplantıda, küresel rekabet gücünü doğrudan etkileyen güncel gelişmeler de konuşuldu.

Sanayi Bakanı ile gerçekleştirilen görüşmeye; ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, TSF Başkanı Z. İlter Yurtbay, Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri Altuğ Akbaş ve Hasan Pehlivan, Birlik

Denetim Kurulu Üyesi Hakan Çanakcı, Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği Başkanı ve TSF Başkan Yardımcısı Enver Sever ve TSF Genel Sekreteri Mehmet Mercan iştirak etti.

Sektör temsilcileri, her iki görüşmede de Türk seramiğinin yüksek üretim kapasitesi ve ihracat gücüyle ekonomiye katkı sunmayı sürdüreceğini ve küresel rekabetteki konumunu daha da güçlendirme kararlılığını vurguladı.