SETBİR’in ilk kadın Genel Başkanı Fatma Can Sağlık oldu

ANKARA (EKONOMİ)

Ankara’da 26 Mart Perşembe günü gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da tek liste ile gidilen seçimin ardından , Dr İsa Coşkun, SETBİR Başkanlığı görevini Sütaş İcra Kurulu Üyesi Fatma Can Sağlık’a devretti. Sağlık 1976 yılında kurulan SETBİR’in ilk kadın başkanı unvanının da sahibi oldu.

Gerek süt gerekse kırmızı et sektörünün sadece ekonomik değil, stratejik ve toplumsal boyutları olduğunu söyleyen Fatma Can Sağlık, arz güvenliğinden, kırsal kalkınmaya, sürdürülebilir üretimden uluslararası rekabet gücüne kadar geniş bir etki alanına sahip olduklarını bildirdi.

Görev süresi boyunca sadece mevcut sorunlara çözüm aramayacaklarını, yanı sıra sektörü geleceğe hazırlayan, dönüşümü yöneten ve fırsatları değerlendiren bir anlayışa sahip olacaklarını kaydeden Sağlık, görev alanlarıyla ilgili tüm bakanlıklarla işbirliğini sürdüreceklerini aktardı.

Birliğin kurumsal kapasitesini daha da güçlendirmeyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini ifade eden Sağlık, bu süreçte tüm üyelerin görüş ve önerilerinin çok önemli olduğunu bildirdi.

2021’den bu yana yürüttüğü görevi devreden Yaşar Holding Başkan Yardımcısı İsa Coşkun ise görev dönemlerinde temel yaklaşımlarının yapısal sorunları doğru tespit etmek, uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek olduğunu söyledi.

Savaşın fiyatlarda öngörülebilirliği zorlaştıracağının altını çizen Coşkun, “Bu çerçevede, gıda arz güvenliği ve gıda enflasyonu risklerine karşı tüm paydaşların iş birliği içinde hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Tüm bu gelişmeler, güçlü bir sektörel temsilin, veri temelli yaklaşımın ve ortak aklın ne kadar hayati olduğunu açıkça göstermiştir.” Değerlendirmesinde bulundu.

SETBİR’in 15 kişilik Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Fatma Can Sağlık (Sütaş), Emin Çolakoğlu (Sütaş), Gökhan Kiraz (Eker), Melih İşliel (Pınar), Aybala Sezgin (Yaşar Birleşik Pazarlama), Abdullah Oğul (Tarım Kredi), Zeynep Kurtkaya (Panagro), Göksel Acar (Bala Tarım), Mehmet Şahbaz (Şahbazlar), Soner Mesut Arpaç (Arpaç Hayvancılık), Agah Mamaloğlu (Ofis Yem), İsmail İlker Kocaer (Ata Sancak), Özge Sarı (Kazova Vasfi Diren), İsmet Çalışkan (Kromel), Ayhan Taşoğlu (Taşpi Gıda).

Genel Kurulun ardından gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında Fatma Can Sağlık, SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı olarak belirlendi.

Fatma Can Sağlık kimdir?

SETBİR’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Can Sağlık, 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu ve aynı yıl özel sektörde proje mühendisi olarak çalışma hayatına adım attı. 1990 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Can Sağlık, özellikle küresel çevre sorunlarıyla mücadele kapsamında oluşturulan uluslararası sözleşmelerin Türkiye’de uygulanmasına yönelik çalışmalarda aktif rol aldı. 2001 yılında, bugünkü adıyla Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı bünyesine katılan Fatma Can Sağlık, 2003-2011 yılları arasında Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı görevini yürüttü. 2011-2014 yılları arasında Brüksel’de, Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Daimî Temsilciliği’nde görev aldı. 2014 yılında kamu görevinden ayrılarak Sütaş Grubu’na katılan Can Sağlık, halen Sütaş Grubu İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor.