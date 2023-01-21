'SGK ve enerji desteği ile restoranlarda fiyatlar sabitlenebilir'

Pandemiden en çok etkilenen sektörler arasında yer alan yeme-içme sektörünün, 2022’de toparlanma sürecine girdiği ancak 2022’de dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler nedeniyle ekonomik sorunların artmaya başladığı ifade ediliyor. Artan maliyetler nedeniyle birçok üründe fiyat artışlarının görülmeye başlandığı belirtiliyor.

Pandemi sonrasında 2022 yılını güzel sonuçlarla kapattıklarını ifade eden Yüksel Balık Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Karakış, 2022’de yaşananları, 2023 beklentilerini ve hedeflerini açıkladı. Restoranların pandemi sonrasında 1 yıl gibi bir sürede toparlandığını ifade eden Yüksel Karakış, “Her restoran bu kadar hızlı toparlanamadı tabi. Marka restoranlarda bu süreç kısa sürdü. Kaliteli ürün satan restoranlar daha iyi konuma geldi. Ancak bu süreçte her ürüne zam geldi. Asgari ücrette artış yaşandı. Enerji giderleri, işletme giderleri her geçen gün artıyor. Yeme-içme sektörü olarak işletmelerin yükünün hafifletilmesini bekliyoruz. Eğer sektör olarak destek alabilirsek hem ülkemizin tanıtımına daha fazla katkı sağlayabiliriz hem de daha çok istihdam yaratabiliriz.” diye konuştu.

Yüksel Balık olarak çok daha fazla büyümek ve şubeleşmek istediklerinin altını çizen Yüksel Karakış, “Halihazırda devam eden şubelerimiz dışında Kadıköy, Bodrum ve İzmir’de şube açmak istiyoruz. Bu yönde bize talepler, teklifler geliyor. Daha çok büyümek, daha çok istihdam sağlamak istiyoruz. Yeme-içme sektörü olarak turizme de büyük katkı sağlıyoruz. Ülkemize gelen yabancılar restoranlarımızda yemek yiyor. Burada yaşadıklarını ülkelerinde anlatıyor. Ülkemizin dışarıya açılan kapısı konumundayız aslında. Bu kapsamda SGK ve enerji desteği ilk taleplerimiz arasında yer alıyor. Ancak asıl beklentimiz yatırım kredisi noktasında. Eğer yeme-içme sektörü olarak yatırım kredisi ya da teşviki alabilirsek çok daha hızlı adım atabiliriz. Böyle bir destek olursa 2 ya da 3 yeni şubeyi bir anda açabiliriz. Şu anda 200 kişiye istihdam sağlıyoruz, 200 kişiye daha istihdam sağlayabiliriz. Ayrıca bir otel yatırımı planımız da var. Restoran ve otel yatırımımız için 50 milyon dolarlık bir yatırım planımız var.” ifadelerini kullandı.

Fiyat artışları maliyet kaynaklı

KDV oranlarında da düzenleme beklediklerini kaydeden Yüksel Karakış, sözlerini şöyle sürdürdü: “Restoranlarda KDV yüzde 8, ancak birçok sektörde KDV oranı yüzde 1. Yeme-içme sektöründe de KDV oranının yüzde 1’e çekilmesi gerekiyor. Bu durum karışıklık yaratıyor.”

Restoranlarda yaşanan fiyat artışları konusunda da değerlendirmeler yapan Yüksel Karakış, “2022’de restoranlarda sürekli fiyat artışları yaşandı. Çünkü birçok üründe maliyetlerde artış yaşandı. Restoranlar olarak her fiyat artışını ürünlerimize yansıtmasak da kısa süreler içinde zamlar yapmak zorunda kaldık. 2022’de 10 kez fiyatlarımızı değiştirdik. 2023’ün ilk ayında da benzer bir durum yaşanmaya başladı. Alkollü içeceklerde fiyatlar değişti. Asgari ücrete de artış geldi. Ocak ayı itibariyle ürünlerimizde yüzde 25 artış yaşandı.” dedi.