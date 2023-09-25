12. Sigorta Haftası başladı

Sigorta haftası kapsamında Türkiye Sigorta Birliği'nin organize ettiği 2. Uluslararası Sigorta Zirvesi yapılıyor. Sigorta sektörünün önemli isimlerinin ağırlandığı ve Swissotel’de düzenlenen zirve iki gün sürecek.

Türkiye ve dünyadan önemli isimlerin ve sektör paydaşlarının bir araya geldiği zirvede afet bilinci ve farkındalığına özel yer ayrılacak.

Zirve, "Afet Riskleri ve Sigorta: Afetlerin Etkilerini Azaltmada Sigortacıların Rolü" temasıyla düzenleniyor.

İlk oturum / Sigortacıların rolü: Katastrofik Afetlerin Etkilerinin Hafifletilmesinde Sigortacın Katkısı ve öğrenilen Dersler konuşuldu.

Zirve kapsamında 2. Oturum Ana Tema Konuşmacısı Prof. Dr. Kerem Alkin’in salondaki katılımcılara hitabından sonra başladı. İkinci oturumun konu başlığı: Afet Risklerine Karşı Finansal Korumanın Geliştirilmesi: Afet Risk Sigortası Programlarının Rolü: Kamu - Özel Sigortacılıkta Veri Analitiğinin Çeşitli Potansiyel Kullanım Alanları.