2026, acente ve şirketler için zor yıllardan biri olacak

SELÇUK ALTUN

Yeni yıl, maliyet baskısının hafiflediği ancak satış temposunun önem kazandığı bir dönem olacak. Bu yorum, AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken’e ait. Önceki gün şirketin genel müdürlük binasında düzenlenen basın buluşmasında 2025’i değerlendirerek 2026’ya ilişkin öngörülerini paylaşan Ölken, 2026 yılına yönelik en kritik beklentisini şu sözlerle özetledi: “2026, büyüme açısından acenteler ve şirketler için zor; müşteri açısından ise en makul yıllardan biri olacak.”

Ölken’e göre 2026 yılını diğer yıllardan ayıran temel unsur, sigorta fiyatlamasını etkileyen iki dinamiğin eş zamanlı olarak yumuşaması: Reasürans piyasasında maliyet baskısının azalması ve Türkiye’de sigorta bedellerindeki artış hızının düşmesi. Tabloyu; “Reasürans fiyatlarında aşağı yönlü esneme görüyoruz. Aynı zamanda sigorta bedelleri artık hiper enflasyonla büyümüyor. 2023–2024’te primler yüzde 50’lere varan artışlar gösterirken, 2026’da bu oranlar belki yüzde 30’lara inecek. Bu nedenle şirketlerin büyüme hızında doğal bir yavaşlama olacak” sözleriyle özetleyen Ölken, bu durumun acentelerin komisyon gelirlerinde de baskı yaratacağını vurguladı. Ölken, sektörün büyümeyi yeniden “adet artışına” dayandırmak zorunda olduğunu belirterek, “2026’da kimseyi taşıyacak fiyat etkisi yok. Daha çok poliçe satmak zorundayız” dedi.

Trafik sigortasında yapısal reform beklentisi

Trafik sigortasında teknik zararın hâlâ yüksek olduğunu, değer kaybı ve parça kullanımına ilişkin bazı yapısal konuların çözülmesi gerektiğini belirten Ölken, “Fiyat artışıyla bu branşı kurtarmak mümkün değil. Maliyet azaltıcı düzenlemeler gerekiyor. SEDDK’nın bu konuda güçlü bir iradesi var. 2026’da önemli bir yapısal dönüşüm yılı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.