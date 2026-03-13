Ahmet Yaşar, Türkiye Sigorta Birliği Başkanlığı’na adaylığını açıkladı

Adaylığını kamuoyu, sektör temsilcileri ve tüm paydaşlarla paylaştığını belirten Yaşar, sigorta sektöründe 35 yılı aşkın deneyimiyle sektörün gelişimine katkı sunmaya devam etmeyi hedeflediğini ifade etti.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı olarak yürüttüğü görevler kapsamında sektörün kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi için çalıştığını vurgulayan Yaşar, bu süreçte edindiği tecrübenin sektörün güçlü yönlerini daha ileri taşımak ve gelişime açık alanları ortak akılla dönüştürmek açısından önemli bir sorumluluk yüklediğini söyledi.

“Sigorta sektörü stratejik bir aktör konumuna ulaştı”

Yaşar, Türkiye sigorta sektörünün artan fon büyüklüğü, güçlü sermaye yapısı, nitelikli insan kaynağı ve teknik kapasitesi sayesinde finansal sistemin önemli bir yapı taşı haline geldiğini belirtti. Sektörün aynı zamanda ekonominin dayanıklılığını destekleyen stratejik bir aktör konumuna ulaştığını ifade etti.

Öncelikli hedefler: Koordinasyon, veri ve sahaya yakınlık

Başkanlık adaylığı kapsamında yeni döneme ilişkin önceliklerini de paylaşan Yaşar, sektör otoritesi olan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) başta olmak üzere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve tüm paydaşlarla güvene dayalı güçlü bir koordinasyon anlayışının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Sigorta Birliği’nin sigorta ekosisteminin tüm paydaşlarını dinleyen ve sahaya daha yakın bir yapıda olması gerektiğini belirten Yaşar, hızlı ve akılcı çözümler üreten bir birlik yapısının önemine dikkat çekti.

Yaşar ayrıca, istikrarlı büyüme ve sürdürülebilir kârlılık için veriye dayalı karar alma kültürünün güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, teknik disiplinin sektörün geleceği açısından kritik rol oynadığını dile getirdi.

“Şeffaf ve güçlü bir sigorta ekosistemi hedefliyoruz”

Dijital dönüşüm ve nitelikli insan kaynağı yatırımlarının sektörün sürdürülebilir büyümesi açısından belirleyici olacağını söyleyen Yaşar, şeffaf ve güçlü bir sigorta ekosistemi oluşturmanın öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Sektörün rekabet gücünü artıran ve tüm paydaşlar için daha dirençli bir yapı oluşturan bir ekosistem hedeflediklerini kaydeden Yaşar, Türkiye için uzun vadeli, güçlü ve güven veren bir sigorta mimarisinin ortak akıl ile inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Yaşar, açıklamasında kurumsal sürekliliğe, sektörel dengeye ve ortak akla inandığını belirterek, seçilecek ekip arkadaşlarıyla birlikte sektörün gelişimi için tüm enerji ve gayretini ortaya koyacağını ifade etti.