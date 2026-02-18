Aksigorta, agresif büyüyerek pazar payını geri alacak

SELÇUK ALTUN

Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Osman Akkoca, EKONOMİ gazetesine yaptığı açıklamalarda, bu iki yıllık hazırlığın ardından daha agresif ama kontrollü bir büyüme dönemine girdiklerini söyledi.

Türkiye sigorta sektörü, hayat dışı branşta 1 trilyon TL’lik üretim hacmine ulaşırken, dağıtım kanallarındaki dengeler de değişti. Acentelerin sektördeki payı yüzde 62 seviyesine gerilerken, Aksigorta da son iki yılda özellikle oto branşında portföyünü daraltarak risk dengesini yeniden kurdu. Şirketin oto branşındaki pazar payı yüzde 2’lere kadar inerken, toplam pazar payı da yüzde 3 seviyesinde kapandı. Bu geri çekilmenin stratejik bir tercih olduğunu ifade eden Akkoca, “Önce kârlılık ve dengeyi kurduk. 2026’da yeniden büyüme zamanı. Şirketin hedefi, 2024’teki yaklaşık yüzde 5 pazar payı seviyesine yeniden ulaşmak. Bu da özellikle oto branşında güçlü bir geri dönüş ve genel tabloda dikkat çekici bir büyüme anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Lokomotif yine acente kanalı

Aksigorta’nın büyüme planında en kritik rolü acente kanalı üstlenecek. Şirket hâlihazırda yaklaşık 3 bin 500 acente ile çalışıyor ve sayıyı körlemesine artırmak yerine niteliğe odaklanıyor. “Sayıdan çok doğru acenteyle derin iş ortaklığı önemli” diyen Akkoca, son iki yılda tasarlanan yeni iş modelinin 1 Ocak itibarıyla devreye alındığını paylaştı. Yıl boyuna yayılan kampanya sistemi, performans arttıkça kazancın katlanarak yükseldiği bir yapı kurulduğu bilgisini veren Akkoca, yüksek performansa yüksek kazanç sağlayan bir sistem oluşturulduğunun altını çizdi.

Akkoca, şöyle devam etti: “Ayrıca “Fırsatlar Dünyası” adı verilen platformla acentelere hem müşteri hem kazanç fırsatları sunuyoruz. Gelişmiş veri analitiği ve yapay zekâ modelleriyle müşterilerin satın alma eğilimlerini analiz ediyor, hazır teklifl er ve ek komisyon teşvikleriyle acentelerin önüne getiriyoruz. Böylece büyüme yalnızca fiyat rekabeti üzerinden değil, veri destekli satış stratejileriyle hedefl eniyor.”

Oto geri alınacak, kârlı branşlara odak sürecek

2026 stratejisinin merkezinde oto branşında geri kazanım var. Ancak şirket yalnızca trafik ve kaskoya yüklenmeyi planlamıyor. Konut, işyeri, yangın, nakliyat ve bireysel sağlık gibi teknik olarak daha sürdürülebilir kârlılık sunan branşlar da öncelikli büyüme alanları arasında. “Bu işi sadece fiyat oyunu olarak görürseniz zarar edersiniz” diyerek agresif ama seçici bir büyüme mesajı veren Akkoca, 2025 boyunca altyapı, fiyatlama ve risk seçim modellerinin yeniden yapılandırıldığını, 2026’da bu altyapının meyvesinin alınmasının hedefl eniyor.

Segmentasyon ve yapay zekâ ile seçici genişleme

Akkoca’nın anlattığına göre şirket, acente segmentasyonunda da radikal bir değişime gitmiş durumda. Sadece üretim performansına göre değil, acentenin gelecekteki potansiyeline göre sınıfl andırma yapılıyor. Profesyonel segmentteki acentelere birebir satış koçluğu, yoğun saha ziyareti ve öncelikli hizmet sağlanırken; daha temel segment dijital destekle yönetiliyor. Bu noktada devreye şirketin dijital asistanı “Ada” giriyor. Süreç yönetiminden teklif desteğine kadar birçok işlemi üstlenen sistemin bir sonraki adımı ise satış koçluğu fonksiyonuna evrilmek. Amaç, acentelerin çapraz satış ve uzmanlık kaslarını güçlendirmek.

Yeni dönemde acente kazanımı da analitik modelle yapılacak. Şirket, ‘acenteyi bulan’ yapay zekâ modeliyle stratejisine uygun, sağlık ve yangın gibi branşlarda yetkin, dijital yatırımı olan acenteleri nokta atışı tespit etmeyi planlıyor.