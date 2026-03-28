Allianz Türkiye'den "NZA Allianz Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu"

Allianz Türkiye, portföyüne yeni eklediği "NZA Allianz Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu"nu müşterilerine sundu. Yapı Kredi Portföy işbirliğiyle mevcut "AMZ Allianz Altın Emeklilik Yatırım Fonu"nun ardından İş Portföy işbirliğiyle geliştirilen NZA Allianz Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nu müşterilerine sunan şirket, altın temalı BES fonlarında yatırımcılara farklı tercihlere hitap eden alternatif sunuyor. Söz konusu fon, özellikle enflasyon, döviz kuru ve ekonomik belirsizliklere karşı birikimlerini altın odaklı değerlendirmek isteyen katılımcılara seçenek sunuyor.

Katılım esasları doğrultusunda yapılandırılan fon, uzun vadeli BES yatırım stratejisi kapsamında altın ve altına dayalı varlıklar, altın sertifikaları ve benzeri katılım esaslı menkul kıymetler gibi araçlardan oluşuyor. Katılım prensiplerine uygun olmayan yatırım araçları ise fon portföyüne dahil edilmiyor.

"Birikim tercihleri daha bilinçli yapıya doğru evrildi"

Allianz Türkiye Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Fisun Koç Doğan, katılımcılarının birikim tercihlerinin daha bilinçli ve daha çeşitlendirilmiş yapıya doğru evrildiğini belirtti. Söz konusu doğrultuda fon portföylerini zenginleştirmeye ve farklı ihtiyaçlara yanıt verecek seçenekler sunmaya devam edeceklerini aktaran Doğan, "BES altın fonlarımıza eklediğimiz NZA Allianz Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ile hem altının uzun vadeli değer koruma potansiyelinden yararlanmak isteyen hem de birikim tercihlerinde katılım esaslarını gözeten katılımcılarımıza güçlü bir alternatif sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğan, özellikle dalgalı ekonomilerde hangi fona ne zaman yatırım yapılması gerektiğinin çok kritik bir konu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "İş Portföy'ün uzmanlığı ve Allianz'ın uzun yıllara dayanan başarılı performansının bir ürünü olan bu fonun, katılımcılarımızın portföylerinde dengeli ve stratejik bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Müşterilerimiz, fon yönetimi ve fon dağılım değişikliği gibi işlemleri 7 gün 24 saat Allianz'ım mobil uygulamamız üzerinden kolayca yapabilir. Ayrıca sektörün bağımsız profesyonellerinden oluşan Allianz Yatırım Komitesi'nin düzenli analizlerini ve fon önerilerini de anlık olarak takip ederek uygulayabilir."