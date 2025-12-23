Allianz Türkiye’den sporda insan odaklı sosyal sorumluluk hamlesi

MÜBERRA TAŞÇI GÜREŞ

Allianz Türkiye, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını bireyin ihtiyaçlarına odaklanan uzun vadeli projelerle güçlendirmeye devam ediyor. Şirketin hayata geçirdiği “Dağ Gibi Arkanızdayız” projesi, yalnızca sporu destekleyen bir girişim olmanın ötesine geçerek, eşit fırsatlara erişimi olmayan kız çocuklarının potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedefleyen insan merkezli bir yaklaşım sunuyor.

Erzurum Palandöken’de başlatılan proje kapsamında, daha önce hiç kayak sporu ile tanışmamış 8–12 yaş aralığındaki kız çocukları seçilerek yaklaşık 10 yıla yayılan bir eğitim ve gelişim sürecine dahil edildi. Allianz Türkiye, çocuklara yalnızca sportif eğitim değil, aynı zamanda ekipman ve uzun vadeli mentorluk desteği de sağlayarak, bireysel gelişimi merkeze alan bir destek modeli oluşturdu.

Palandöken Kayak ve Snowboard Akademisi (PAKA) iş birliğiyle yürütülen projede, bilimsel performans testleri ve uzman değerlendirmeleri sonucunda üç kız çocuğu belirlendi. Allianz Türkiye, bu çocukların antrenörlük yolculuklarında yaklaşık 8–10 yıl boyunca yanlarında olmayı taahhüt etti. Projenin hedefi, desteklenen bireylerin ilerleyen yıllarda başka kız çocuklarına da rol model olması.

Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, projeye ilişkin değerlendirmesinde, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ekonomik koşulların çocukların potansiyellerini sınırlayabildiğine dikkat çekerek, şirketin “kişinin yanında olma” yaklaşımını yalnızca söylemde değil, sahada ve uzun vadede hayata geçirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Allianz Grubu’nun Olimpik ve Paralimpik Hareketin global sigorta ana ortağı olmasıyla şekillenen bu yaklaşım, Türkiye’de de bireyin hayatına dokunan projelerle hayata geçiriliyor. Allianz Türkiye, genç sporcuların hikâyelerini belgeselleştirerek görünür kılmayı ve ilham verici rol modeller yaratmayı hedefliyor.

“Maddi ve manevi desteklerimiz olacak”

‘Dağ Gibi Arkanızdayız’ projesini ’Türkiye’nin Allianz’ı olarak gelecek nesillere duydukları sorumlulukla hayata geçirdiklerini söyleyen Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, “Dünyanın birçok ülkesinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin şekillendirdiği roller, beklentiler ve ekonomik belirsizlikler, kız çocuklarının potansiyellerini gerçekleştirmelerine bariyer olabiliyor. Türkiye, coğrafyası gereği muazzam bir potansiyele sahip olduğu halde bugüne dek maalesef bir kış oyunları ülkesi olamadı. Kayseri, Erzurum, Kars gibi kayak bölgelerinde yerel halk, özellikle de kız çocukları bu sporlarla tanışamıyor. Bu uzun bir yolculuk. Bu sponsorluğunda 10 yıl içerisinde yaklaşık 500 bin Euro civarında maliyeti olacak” dedi.