Anadolu Sigorta'nın prim üretimi 46 milyar TL'ye yaklaştı

Anadolu Sigorta'nın 2026 yılının ilk beş ayındaki brüt prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artarak 45,95 milyar TL'ye ulaştı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, 1 Ocak-31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 45 milyar 947 milyon 618 bin TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde prim üretimi 36 milyar 775 milyon TL seviyesindeydi.

Branşlar bazında en yüksek prim üretimi 12,83 milyar TL ile hastalık/sağlık sigortalarında gerçekleşirken, bu kalemde yıllık artış yüzde 41,9 oldu. Yangın ve doğal afetler branşında prim üretimi 8,89 milyar TL'ye ulaşırken yıllık artış yüzde 33,3 olarak kaydedildi. Kara araçları branşında ise prim üretimi yüzde 15,6 artışla 8,39 milyar TL oldu.

Dönem içinde en hızlı büyüme hava araçları sigortalarında görüldü. Bu branşta prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 134,3 artarak 223 milyon TL'ye yükseldi. Kredi sigortalarında yüzde 162,9, hava araçları sorumluluk sigortalarında ise yüzde 90,4'lük artış gerçekleşti.

Öte yandan kara araçları sorumluluk sigortalarında prim üretimi yüzde 5,7, hukuksal koruma branşında ise yüzde 1,6 geriledi.

Şirketin hayat dışı toplam prim üretimi de yıllık bazda yüzde 24,9 artışla 45,95 milyar TL olarak gerçekleşti.