Aon: 2025'te doğal afetler küresel ekonomiden 260 milyar dolar sildi

Risk ve İnsan Sermayesi konularında 120'den fazla ülkede müşterilerine hizmet veren Aon'un hazırladığı “2025 Küresel Doğal Afetler Raporu” yayımlandı.

Rapora göre, şiddetli fırtınalar 21. yüzyılın en maliyetli sigorta riskleri haline geldi. Giderek daha yaygın hale gelen ve sayıca artan bu olayların küresel kayıp türlerini köklü şekilde değiştirdiğini ortaya koyan rapor, kuruluşların bu olaylardan kaynaklı riskleri yönetmelerine ve sigortalanabilirlik imkânlarını artırmalarına yardımcı olacak fiziksel ve finansal direncin hayati önemine dikkat çekiyor.

2025'te doğal afetlerin yol açtığı küresel ekonomik kayıplar 260 milyar dolar ile 2015'ten bu yana en düşük seviyeye gerilese de sigortalanmış kayıplar 127 milyar dolar ile yüksek seyrini sürdürdü. 2025 yılında sigorta ödemeleri üst üste altıncı yıl 100 milyar dolar eşiğini aşmış oldu. Aynı zamanda küresel sigorta koruması yüzde 49 ile en yüksek seviyeye çıktı

Maliyeti 1 milyar doları aşan afet sayısı 49 oldu

2025 yılında ekonomik kaybı 1 milyar doların üzerine çıkan 49 büyük doğal afet kaydedildi. Bu rakam, tarihsel ortalamaya yakın olmakla birlikte 2024'e göre daha düşük seviyede kaldı. Hava olaylarının büyük çoğunluğu her zamanki gibi 27 olay ile ABD'de yaşandı ve en fazla kayıp yaratan risk türü 21 olay ile şiddetli konvektif fırtınalar oldu. 10 milyar doların üzerinde ekonomik kayba yol açan en büyük afetler arasında; California'daki Palisades ve Eaton yangınları, ABD'de mart ayı ortasında görülen geniş çaplı şiddetli konvektif fırtınalar, Çin'deki mevsimsel sel felaketleri, Myanmar'daki deprem ve Karayipler'i etkileyen Melissa Kasırgası yer aldı. Öte yandan, EMEA bölgesinde 2020'dan bu yana ilk kez bu ölçekte bir ekonomik kayıp yaratan afet yaşanmadı.

2000 yılından bu yana afetlerde can kaybı 2 milyona yaklaştı

Geçen yıl doğal afetler nedeniyle dünya genelinde en az 42.000 kişi yaşamını yitirdi. Bölgesel dağılım incelendiğinde, afet kaynaklı ölümlerin yaklaşık 14.000'i Asya'da, 24.500'den fazlası ise Avrupa'da meydana geldi. Avrupa'daki ölümlerin neredeyse tamamı aşırı sıcak hava dalgalarından kaynaklandı. 2000 yılından bu yana doğal afetler, küresel çapta 1,9 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu dönemde en ölümcül afet türleri deprem ve tsunamiler, sıcak hava dalgaları, tropikal siklonlar ve seller olarak öne çıktı.

Raporda öne çıkan bulgular ise şu şekilde oldu:

-2025'te sigorta sektörü, küresel ekonomik kayıpların yarısına yakınını karşılarken, koruma açığı yüzde 51 ile tarihi olarak en düşük seviyeye geriledi.

-2025'te, ekonomik kaybı 1 milyar doları aşan 49 büyük olay kaydedildi; bu rakam uzun vadeli ortalamanın üzerinde. Daha da dikkat çekici olan ise sigortalı kaybı 1 milyar doları geçen 30 olayın, tarihsel ortalamanın (17) çok üzerine çıkması oldu.

-California'da meydana gelen Palisades ve Eaton orman yangınları, 58 milyar dolarlık ekonomik kayıp ve 41 milyar dolarlık sigortalı kayıp ile yılın en maliyetli olayları oldu. Bu büyüklükleriyle, söz konusu yangınlar dünya genelinde kayıtlara geçen en yüksek maliyetli orman yangınları oldu.

-2025'te dünya genelinde afetler nedeniyle 42.000 kişi yaşamını yitirdi. Aşırı sıcaklar, dünya genelinde 25.000'den fazla can kaybına yol açarak doğal afet kaynaklı ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olmaya devam etti. 2025 yılının, kayıtlara geçen en sıcak üçüncü yıl olması bu tabloyu daha da ağırlaştırdı.

-Sıcak hava dalgaları hariç tutulduğunda, yılın en ölümcül afeti Myanmar'da meydana gelen deprem oldu. Bu felakette 5.456 kişi hayatını kaybetti.

“Sigorta sektörü doğal afetlere karşı stratejik bir ortak”

Raporun bulgularını değerlendiren Aon Türkiye Eş CEO'su Selda Oknas Tanbay, “Bu yılki raporumuz kuruluşlar, sigorta sektörü, kamu kurumları ve toplumlar arasında güçlü bir iş birliğinin artık kaçınılmaz olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle sigorta sektörü rekor düzeyde sermayeyi devreye alarak, kuruluşlara olağanüstü hava olayları karşısında dayanıklılığı artıran, yenilikçi alternatif risk çözümleri sunan stratejik bir ortak konumunda bulunuyor. Günümüzde afetlere karşı gerçek anlamda dayanıklılık, yalnızca fiziksel değil aynı zamanda finansal gücü de kapsıyor. Olağanüstü hava olaylarının insanlar ve varlıklar üzerindeki etkisi artarken, öngörülere ve veriye dayalı kararlarla dayanıklılık seviyesini artırmak, risk yönetimini yeniden kurgulamak ve hızlı toparlanmayı mümkün kılan, uzun vadeli stratejileri destekleyen güçlü iş birlikleri kurmak her geçen yıl daha çok önem kazanıyor.” dedi.