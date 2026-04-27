Camadan Sigorta/Tülay Koçak: Sigortada artık ucuz olan değil, müşteriye değer katan kazanacak

Sigorta sektöründe yıllardır fiyat odaklı yürüyen rekabet anlayışı köklü bir değişim sürecine girdi. Artan maliyetler, hızla değişen müşteri beklentileri ve dijitalleşmenin etkisiyle sektör, “en ucuz poliçe” yarışından uzaklaşarak hizmet kalitesi ve müşteri deneyimi eksenine kayıyor. Camadan Sigorta Kurucusu Tülay Koçak’a göre bu dönüşüm artık kaçınılmaz bir gerçek.

Koçak, sigorta müşterisinin beklentilerinin ciddi şekilde değiştiğine dikkat çekerek, “Bugünün müşterisi sadece uygun fiyat aramıyor. Hızlı, şeffaf, kişiselleştirilmiş ve proaktif hizmet talep ediyor. Rekabetin odağı artık fiyattan hizmete kayıyor ve bu dönüşümün en önemli itici gücü dijitalleşme” dedi.

“Benim bir sigortacım var” anlayışı rekabeti zayıflatıyor

Sektörde yaygın olan “Benim bir sigortacım var, o halleder” yaklaşımının rekabeti olumsuz etkilediğini vurgulayan Koçak, bu alışkanlığın müşterinin aleyhine işlediğini belirtti. Koçak, “Bu düşünce fiyatların yükselmesine, hizmet kalitesinin düşmesine ve inovasyonun yavaşlamasına neden oluyor. Alışkanlık ile sadakat arasındaki farkı iyi ayırt etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Uluslararası araştırmalara da değinen Koçak, sadık kalınan sigorta şirketlerinde primlerin zamanla piyasa ortalamasının yüzde 15-20 üzerine çıkabildiğini söyledi. Dijital kanalları kullanan müşterilerin ise yüzde 14-25 oranında daha düşük prim ödediğini ve hasar süreçlerini 2-3 kat daha hızlı tamamladığını belirtti.

Müşterilerin yarısı alternatif arayışında

Sigorta sektöründeki değişimin en somut göstergelerinden birinin müşteri davranışları olduğunu belirten Koçak, çarpıcı bir veriyi paylaştı: “Son bir yılda aktif poliçe sahiplerinin yüzde 46,5’i başka şirketlerden teklif aldı. Yani müşterilerin neredeyse yarısı mevcut sigortacısını sorguluyor.”

Araştırmaya göre müşterilerin alternatif arayışındaki nedenleri ise şöyle sıralanıyor:

Daha iyi fiyat arayışı: %34

Mevcut hizmetten memnuniyetsizlik: %28

Daha güçlü dijital imkanlar: %22

Çevre tavsiyesi: %16

Koçak, bu verilerin fiyatın tek belirleyici olmaktan çıktığını net şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.

Yapay zeka ile sigortacılıkta yeni dönem

Camadan Sigorta olarak hizmet odaklı yaklaşımı merkeze aldıklarını belirten Koçak, dijital dönüşüm yatırımlarına hız verdiklerini söyledi. Bu dönüşümün merkezinde ise yapay zekâ teknolojilerinin yer aldığını ifade etti.

Koçak, önümüzdeki dönemde sigortacılıkta şu gelişmelerin standart hale geleceğini belirtti:

Hasar süreçlerinin otonom hale gelmesi ve müşterinin anında destek alması

Fotoğraf yükleme ile hızlı ön hasar değerlendirmesi

7/24 hizmet veren chatbot’lar sayesinde işlemlerin dakikalar içinde tamamlanması

Müşteriye özel ürünlerin yaygınlaşması

“Kazanan, müşterinin hayatına değer katan olacak”

Sigortacılıkta yeni dönemin kazananını da tanımlayan Koçak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Artık sadece poliçe satan değil, müşterisinin hayatına gerçek anlamda değer katan, onu anlayan ve en zor anında yanında olan sigortacılar öne çıkacak. Bizim hedefimiz; rutin işlemleri dijital kanallarla çözerken, müşterimizin en kritik anında yanında olan, empati kuran ve gerçek danışmanlık sunan bir yapı olmaya devam etmek.”