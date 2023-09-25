Canlı Yayın: 12. Sigorta Haftası başladı

Sigorta haftası kapsamında Türkiye Sigorta Birliği'nin organize ettiği 2. Uluslararası Sigorta Zirvesi yapılıyor. Sigorta sektörünün önemli isimlerinin ağırlandığı ve Swissotel’de düzenlenen zirve iki gün sürecek.

Türkiye ve dünyadan önemli isimlerin ve sektör paydaşlarının bir araya geldiği zirvede afet bilinci ve farkındalığına özel yer ayrılacak.

Zirve, "Afet Riskleri ve Sigorta: Afetlerin Etkilerini Azaltmada Sigortacıların Rolü" temasıyla düzenleniyor.