DASK’tan Deprem Haftası’nda hazırlık çağrısı

SELÇUK ALTUN

Türk Reasürans yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, DASK Yönetim Kurulu Başkanı Hande Akın, Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Şentürk, Türk Reasürans Genel Müdür Vekili Özgür Bülent Koç, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sinan Akkar ile DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erdik katıldı. Toplantıda deprem riskinin yalnızca fiziksel yıkım değil, aynı zamanda ekonomik sistemler açısından bir dayanıklılık testi olduğu vurgulandı.

630 bin hasar ihbarı, 24 saatte ödeme

DASK Genel Sekreteri Balkır Demirkan, Deprem Haftası’nı yalnızca sembolik bir hatırlatma olarak görmediklerini belirterek, deprem gerçeğiyle yaşayan Türkiye’de hazırlık seviyesinin sürekli gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından yaklaşık 630 bin hasar ihbarı alındığını aktaran Demirkan, ilk ödemelerin 24 saat içinde başlatıldığını ifade etti. Demirkan, “Bu tablo, sistemimizin kriz anında sorunsuz işlediğini açık biçimde göstermiştir” dedi.

Türkiye genelinde yaklaşık 12 milyon zorunlu deprem sigortası poliçesi bulunduğunu belirten Demirkan, sigortalılık oranının artırılmasının afet sonrası toparlanma sürecini doğrudan etkilediğini vurguladı. “Görevimiz yalnızca hasar anında ödeme yapmak değil; risk gerçekleşmeden önce hazırlıklı olmaktır. Poliçelerin kesintisiz yenilenmesi ve sigortalılık bilincinin artırılması kritik önem taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

1,6 milyar dolarlık tazminat

Türk Reasürans Genel Müdür Vekili Özgür Bülent Koç ise 6 Şubat depremlerinin finansal sistem açısından da büyük bir sınav olduğunu söyledi. Koç, yaklaşık 1,6 milyar dolar tutarında tazminat ödemesi yapıldığını belirterek, DASK’ın 25 yıllık tarihinde toplam ödemenin yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu, bunun büyük bölümünün tek bir afet sürecinde gerçekleştiğini kaydetti.

Bu performansın, sistemin operasyonel kapasitesi ile reasürans programının etkinliğini ortaya koyduğunu vurgulayan Koç, küresel ölçekte doğal afet maliyetlerinin hızla arttığına dikkat çekti. İklim değişikliği kaynaklı risk artışının reasürans piyasalarında kapasite maliyetlerini yükselttiğini ifade eden Koç, “Yerli reasürans kapasitesi bir tercih değil, stratejik bir gerekliliktir” dedi.

Deprem güvenliği tasarım masasında başlar

Toplantıda, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nın kapsamı da paylaşıldı. Yarışmaya 30 üniversiteden 38 başvuru yapılırken; Türkiye’nin yanı sıra Kosova, Azerbaycan, Yunanistan ve Romanya’dan üniversiteler finale kalmaya hak kazandı. Yarışma Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erdik, deprem güvenliğinin inşaat sürecinde değil, tasarım aşamasında belirlendiğini vurgulayarak, “Depremi önleyemeyiz. Ancak bilimsel veri ve performans esaslı mühendislik yaklaşımıyla kayıpları azaltabiliriz. Deprem güvenliği şantiyede değil, tasarım masasında başlar” dedi.

“Güveni Mühendislikte, Gücü Dayanışmada Buluyoruz” temasıyla düzenlenen yarışmanın finali 13–15 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Takımlar tasarladıkları ölçekli bina modellerini sarsma masasında test edecek.