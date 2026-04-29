Dijital dönüşüm, iş yapış şeklini değiştiriyor

SELÇUK ALTUN

Sigorta sektörü, son yıllarda hızlanan dijitalleşme dalgasıyla köklü bir dönüşüm sürecine girdi. “Insurtech” olarak adlandırılan yeni nesil teknolojik uygulamalar; poliçe üretiminden hasar yönetimine kadar birçok alanda iş yapış biçimlerini yeniden şekillendiriyor. Özellikle yapay zekâ destekli fiyatlama, otomatik hasar süreçleri ve müşteri deneyimini odağa alan dijital platformlar, sektörün ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Önümüzdeki dönemde, hem küresel hem de yerel ölçekte sigortacılığın daha fazla teknoloji odaklı bir yapıya evrilmesi bekleniyor. Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte, rekabetin de geleneksel şirketler ile teknoloji tabanlı yeni oyuncular arasında daha da artacağı öngörülüyor. İnsurtech yatırımlarında daha çok kârlılık odaklı daha seçici yatırım stratejileri öne çıkmakla birlikte, dijital dönüşümün merkezinde ise üç temel alan bulunuyor: yapay zekâ, veri analitiği ve gömülü sigorta (embedded insurance). Yapay zekâ sayesinde risk analizi daha hassas yapılabilirken, hasar süreçleri de önemli ölçüde hızlanıyor. Gömülü sigorta çözümleri ise e-ticaret ve finansal teknolojilerle entegre edilerek sigorta ürünlerini daha erişilebilir hale getiriyor.

Türkiye’de potansiyel büyük

Türkiye’de bu konuda hızlı dönüşüm süreci yaşanıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) attığı dijitalleşme adımları ve sektöre yönelik regülasyonları, bu dönüşümü destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Türkiye Sigorta Birliği öncülüğünde yürütülen projeler de sektörün dijital altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Yerel pazarda faaliyet gösteren insurtech girişimleri ise özellikle dağıtım kanalları, karşılaştırma platformları ve mikro sigorta çözümleriyle öne çıkıyor. Bankasürans, mobil uygulamalar ve API tabanlı entegrasyonlar sayesinde sigorta ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaşması sağlanıyor.

Uzmanlara göre Türkiye sigorta sektörü, genç nüfus, artan dijitalleşme oranı ve düşük sigorta penetrasyonu sayesinde önemli bir büyüme potansiyeli barındırıyor. Ancak bu potansiyelin hayata geçmesi için veri kullanımının geliştirilmesi, müşteri güveninin artırılması ve inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesi gerekiyor.

SEDDK Başkanı Davut Menteş: Tüm paydaşlara, dijital dönüşümün her aşamasında destek olacağız

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, ekim ayında Bakü’de düzenlenen Türk Devletleri Insurtech Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, teknolojinin sigortacılıkta fiyatlama, risk analizi ve modelleme süreçlerinin merkezine yerleştiğini vurguladı. Teknolojik dönüşümün yalnızca operasyonel değil, rekabet gücünü artıran stratejik bir unsur olduğunu belirten Menteş, yüksek maliyetlerin Türk dünyasında kurulacak iş birlikleriyle aşılabileceğini ifade etti. Ortak projelerin sektörel ve ekonomik entegrasyonu güçlendireceğini söyleyen Menteş, “Türk Dünyası sigortacıları, küresel ölçekte bir insurtech markası oluşturabilecek kaynaklara ve vizyona sahip. SEDDK olarak dijital dönüşüm, inovasyon ve otomasyon süreçlerinde tüm paydaşlara her aşamada destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar: Teknoloji merkezde olacak, uzmanlık kritik önemini sürdürecek

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, sigorta sektörünün güçlü bir büyüme gösterdiğini ancak bu büyümenin sürdürülebilirliği için teknoloji odaklı dönüşümün kritik olduğunu vurguladı. Yaşar, sigortacılığın artık yalnızca bir dağıtım işi değil, teknolojiyle desteklenen bir risk yönetimi alanı haline geldiğini ifade etti. Sektörde üretimin %53’ünün acenteler, %22’sinin bankalar ve %17’sinin brokerlar üzerinden gerçekleştiğini hatırlatan Yaşar, bu çok kanallı yapının dijitalleşme ve yapay zekâ ile birlikte daha verimli hale geldiğini söyledi. Yaşar, gömülü sigortacılık ve teknolojik çözümlerin dağıtım süreçlerini hızlandırırken, sigortacılığı daha erişilebilir ve ölçeklenebilir bir yapıya taşıdığını belirtti.

Teknolojinin sektörde hız ve verimlilik sağladığını ifade eden Yaşar, ancak doğru risk analizi ve insan uzmanlığının hâlâ kritik olduğunu vurguladı. Yaşar, bankaların ölçek, acente ve brokerların derinlik, teknolojinin ise hız kazandırdığını, sigorta şirketlerinin ise bu yapıyı ortak akılla yönettiğini söyledi. Türkiye’de sigorta penetrasyonunun %2,6 seviyesinde olduğunu hatırlatan Yaşar, dijital dönüşümle birlikte hedefin 50 milyar dolarlık üretim büyüklüğüne ulaşmak olduğunu belirtti. Bu hedefin sadece ekonomik büyüme değil, daha geniş bir nüfusun güvence altına alınması anlamına geldiğini ifade eden Yaşar, sigortacılığın geleceğinin teknolojiyle entegre edilmiş, daha hızlı karar alabilen ve veri temelli çalışan bir yapıya evrildiğini belirterek, sürdürülebilir büyümenin ancak teknoloji, uzmanlık ve doğru dağıtım dengesinin birlikte kurulmasıyla mümkün olacağının altını çizdi.