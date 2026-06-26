Fitch, Neova Sigorta'ya "BB-" notu verdi

Fitch Ratings, Neova Katılım Sigorta AŞ'nin sigortacı finansal güç notunu "BB-" olarak açıkladı. Not görünümü "Durağan" olarak belirlendi.

Fitch, değerlendirmesinde Neova Sigorta'nın Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ'ye bağlı olmasının şirketin kredi profili açısından olumlu olduğunu belirtti. Kuruluş, Neova Sigorta'nın Türkiye sigorta pazarında yeterli bir konuma sahip olduğunu bildirdi.

Buna karşılık şirketin zorunlu trafik sigortasına yüksek ölçüde maruz kalması, sermaye yapısının zayıf olması ve kârlılığının düşük seviyede bulunması not üzerinde baskı oluşturan unsurlar arasında gösterildi. Fitch, kârlılığın iyileşme eğiliminde olduğunu da kaydetti.

Fitch'e göre Neova Sigorta, Kuveyt Türk açısından önemli bir iştirak niteliği taşıyor. Bu nedenle şirketin sigortacı finansal güç notuna, "b+" seviyesindeki örtük notunun bir kademe üzerinde olacak şekilde destek yansıtıldı.