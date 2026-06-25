Hayat sigortası işletmeler için stratejik yatırım aracına dönüştü

Artan ekonomik belirsizlikler ve iş dünyasında risk yönetiminin öneminin giderek yükselmesi, şirketleri çalışanlarına yönelik sosyal haklar konusunda yeni çözümler aramaya yöneltiyor. Bu kapsamda prim iadeli hayat sigortaları, hem çalışanlara sağladığı güvence hem de işletmelere sunduğu finansal avantajlarla öne çıkıyor.

Camadan Sigorta Kurucu Ortağı Cevat Çağlar Yılmaz, işletmelerin çalışanları adına yaptırdığı prim iadeli hayat sigortalarının artık klasik bir sigorta ürünü olmaktan çıkarak stratejik bir insan kaynakları ve finans yönetimi aracına dönüştüğünü söyledi.

Yılmaz, "Günümüzde şirketler sadece çalışanlarına maaş ödeyen kurumlar değil. Çalışanlarına güven veren, onları geleceğe hazırlayan ve aidiyet duygusunu güçlendiren kurumlar rekabette öne çıkıyor. Prim iadeli hayat sigortaları da bu noktada son derece önemli bir rol üstleniyor. Çünkü bu ürünler çalışanların yaşamlarını güvence altına alırken, işverenlere de ciddi mali avantajlar sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Çalışan bağlılığını artırıyor

Nitelikli iş gücünü elde tutmanın şirketler açısından giderek daha kritik hale geldiğini belirten Yılmaz, çalışanların yalnızca bugünkü gelirlerini değil, gelecekte karşılaşabilecekleri riskleri de düşündüğünü söyledi.

"Bir çalışan, işvereninin kendisini ve ailesini olası risklere karşı koruduğunu gördüğünde kuruma olan bağlılığı önemli ölçüde artıyor" diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Vefat, kaza sonucu vefat veya kalıcı maluliyet gibi beklenmedik durumlarda çalışanın ve ailesinin maddi açıdan korunması büyük önem taşıyor. Hayat sigortaları sayesinde çalışanlar mesai saatleri dışında dahi güvence altında oluyor. Bu durum çalışanın kendisini daha değerli hissetmesini sağlıyor. Özellikle nitelikli çalışanların şirkette kalmasını destekleyen önemli yan haklardan biri haline geliyor."

Şirketlere önemli vergi avantajı sağlıyor

Prim iadeli hayat sigortalarının şirketler açısından en önemli avantajlarından birinin vergi teşviki olduğunu vurgulayan Yılmaz, işverenlerin çalışanları adına ödedikleri primleri gelir veya kurumlar vergisi matrahından düşebildiğini söyledi.

Yılmaz, "İşverenler çalışanları adına ödedikleri hayat sigortası primlerini gider olarak gösterebiliyor. Bu da şirketlere ciddi bir vergi avantajı sağlıyor. Böylece işletmeler hem çalışanlarına sosyal güvence sunuyor hem de maliyetlerini optimize etmiş oluyor" dedi.

Örnek bir hesaplama paylaşan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Örneğin bir şirket çalışanı adına aylık 100 dolar prim ödeyerek prim iadeli hayat sigortası yaptırdığında ve şirket yüzde 25'lik vergi diliminde yer alıyorsa, bu ödemenin 25 dolarlık kısmı vergiden düşülebiliyor. Başka bir ifadeyle şirket aylık 100 dolarlık bir güvence sağlarken gerçek maliyeti 75 dolara kadar düşebiliyor. Bu da işveren açısından oldukça önemli bir avantaj oluşturuyor."

Tasarruf ve birikim imkânı sunuyor

Prim iadeli hayat sigortalarının klasik hayat sigortalarından ayrılan en önemli özelliklerinden birinin prim iadesi olduğunu belirten Yılmaz, "Sigorta süresi boyunca herhangi bir risk gerçekleşmediği takdirde, ödenen primlerin tamamı poliçe sonunda sigortalıya ya da poliçe sahibine geri ödeniyor. Ayrıca bazı ürünlerde ek ödül imkânları da bulunuyor. Bu nedenle şirketler yalnızca bir gider kalemi oluşturmuyor, aynı zamanda uzun vadeli bir tasarruf mekanizması da oluşturmuş oluyor" diye konuştu.

Şirketlerin bu sayede finansal planlamalarını daha sağlıklı yapabildiğini ifade eden Yılmaz, "İşletmeler, çalışanlarına güvence sağlarken aynı zamanda geleceğe yönelik birikim de oluşturabiliyor. Bu yönüyle prim iadeli hayat sigortaları hem risk yönetimi hem de finansal sürdürülebilirlik açısından önemli bir araç haline geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

'Hayatın ne getireceğini önceden bilmek mümkün değil'

Hayat sigortasının yalnızca büyük ölçekli şirketler için değil, KOBİ'ler açısından da önemli fırsatlar sunduğunu belirten Yılmaz, özellikle son dönemde orta ölçekli işletmelerin bu ürünlere ilgisinin arttığını söyledi.

Yılmaz, "Hayatın ne getireceğini önceden bilmek mümkün değil. Beklenmedik bir olay hem çalışanlar hem de şirketler açısından ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Bu nedenle işletmelerin bugünden önlem alması büyük önem taşıyor. Prim iadeli hayat sigortaları sayesinde şirketler çalışanlarını koruma altına alırken aynı zamanda finansal güvence ve tasarruf da sağlamış oluyor" dedi.

Camadan Sigorta kurumsal çözümler sunuyor

Kurumsal sigorta çözümleri alanında faaliyet gösteren Camadan Sigorta, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere risk yönetimi ve sigorta danışmanlığı hizmetleri sunuyor. Şirket, özellikle prim iadeli hayat sigortaları alanında işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirirken, çalışanların sosyal güvencelerini güçlendirmeyi ve şirketlerin finansal sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

Camadan Sigorta, esnek prim ve vade seçenekleriyle şirketlerin bütçelerine uygun poliçeler oluştururken, çalışan bağlılığını artıran ve işletmelere uzun vadeli mali avantaj sağlayan uygulamalar geliştiriyor. Bu kapsamda şirket, kurumsal müşterilerine yalnızca sigorta ürünü değil, aynı zamanda kapsamlı bir risk yönetimi ve finansal planlama yaklaşımı sunuyor.