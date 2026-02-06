Heltia, MGA Reasürans ve MGA Brokerlik iş birliğiyle sağlık sigortası sektörüne adım attı

Kişiselleştirilmiş, önleyici dijital sağlık uygulaması Heltia; uzman psikolog, psikolojik danışman, klinik psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, doğum koçu ve daha birçok farklı uzmanla online görüşmeler yapma imkanı sunmanın yanında, yeni bir adım atarak kurumların hızla artan sağlık giderlerini azaltmayı hedefleyen yeni ürünüyle sağlık sigortası alanına güçlü bir adım attı.

Henüz ilk yılında Türkiye ve Avrupa’nın en seçkin yatırımcılarının katıldığı yaklaşık 5 milyon dolar büyüklüğündeki, ülkemizin en büyük tohum yatırımlarından birini alarak dikkat çeken Heltia, kısa sürede 150’ye yakın büyük ölçekli kuruma ve 400 binden fazla çalışana ulaşarak sektörde örneği az görülen bir büyüme hikâyesi yazdı. Üç yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’nin dijital sağlık ekosisteminde öncü konuma gelen Heltia, yeni ürünüyle birlikte kurumların sağlık sigortası ve esenlik yönetimi süreçlerinde dönüşüm yaratmayı hedefliyor.

MGA Brokerlik iş birliğiyle sağlanacak bu yeni ürünle birlikte Heltia, kurumların çalışanlarına en çok tercih edilen yan hak olarak sundukları sağlık sigortalarını daha düşük maliyetlerle sunulmasını sağlayacak. Kurumların çalışanlarının esenliğini veri bazlı yakından izlemesine ve gerekli destekleri sunmasına imkan sunacak Heltia, yeni ürünüyle birlikte, kurumların bütçelerinde giderek daha fazla yer tutmaya başlayan sağlık sigortası masraflarında önemli bir tasarruf yapılmasını sağlayacak.

Erken risk tespiti ve kişiye özel aksiyon planı

Heltia’nın MGA Brokerlik iş birliğiyle sunduğu yeni çözüm, kurumların sağlık giderlerini düşürürken çalışanların fiziksel ve ruhsal iyilik halini güçlendirmeyi amaçlıyor. Ürün, çalışanların sağlık verilerini önleyici bir yaklaşımla analiz ederek erken risk tespiti sağlıyor ve kişiye özel aksiyon planları oluşturuyor. Kişiye özel yan hak programlarının öne çıktığı günümüzde Heltia, böylece kurumlara çalışan bağlılığını ve verimliliği destekleyen stratejik insan kaynakları yönetimi alanında önemli bir avantaj sağlamış oluyor.

Alperen Adikti: Sağlık artık bir maliyet değil, stratejik bir yatırım alanı

Heltia Kurucusu ve CEO’su Alperen Adikti, yeni ürün hakkında şunları ifade ediyor:

“Gallup’un 2025 State of the Global Workplace araştırmasına göre, dünya genelinde çalışanların yalnızca yüzde 10’u işine bağlı hissediyor. Çalışanların yüzde 40’ı aktif iş arayışında, bir günde yüzde 69 stresli, yüzde 40 sinirli, yüzde 30 üzgün hissettiklerini söylüyorlar. Bu tablo, esenlik uygulamalarının artık bir tercih değil; sürdürülebilir verimlilik için vazgeçilmez bir gereklilik haline geldiğini gösteriyor.”

“Bu tablonun da etkisiyle son beş yılda kurumların sağlık giderleri astronomik şekilde arttı. Bugün sağlık, yalnızca bir maliyet kalemi değil; çalışan bağlılığını, verimliliği ve kurum kültürünü doğrudan etkileyen stratejik bir yatırım alanı. MGA Brokerlik iş birliğiyle kurumlara sunduğumuz yeni ürünümüz, kurumların bu alanda veriye dayalı ve sürdürülebilir bir modelle hareket etmesini sağlayarak hem çalışan sağlığına hem de finansal sürdürülebilirliğe katkı sunuyor.”