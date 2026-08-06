Hepiyi Sigorta, Anlık Hasar Ödeme Sistemi'ni hayata geçirdi!
Hepiyi Sigorta, sigortacılıkta müşteri deneyimini yeniden şekillendirecek Anlık Hasar Ödeme Sistemini hayata geçirdi. Yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen sistem sayesinde müşteriler, hasar ödemelerini saniyeler içerisinde alabiliyor. Türkiye'de ve Avrupa'da öncü nitelikteki bu uygulama, hasar süreçlerinde hız, verimlilik ve müşteri memnuniyetini aynı anda artırmayı hedefliyor.
Anlık Hasar Ödeme Sistemi kapsamında müşteriler; hasar evraklarını, fotoğraflarını ve tutanaklarını dijital ortam üzerinden sisteme yüklüyor. Yapay zeka destekli altyapı, yüklenen belgeleri anlık olarak analiz ederek hasar dosyasını değerlendiriyor.
Analiz sonucunda müşteriye ödeme teklifi sunuluyor. Teklifin kabul edilmesi halinde ise hasar tutarı anında müşterinin hesabına aktarılıyor. Yani uygun dosyalarda ödeme süreci yaklaşık 30 saniye içerisinde tamamlanabiliyor.
Yapay zeka ile daha hızlı ve daha doğru süreçler
Temelinde gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileri barındıran Anlık Hasar Ödeme Sistemi, yüklenen evrakları ve hasar bilgilerini saniyeler içerisinde analiz ederek hem değerlendirme süresini kısaltıyor hem de operasyonel verimliliği artırıyor.
Şirket, yapay zeka destekli bu sistemle birlikte hasar süreçlerini tamamen dijital ortama taşıyarak hem müşteri deneyimini güçlendirmeyi hem de sektörde yeni bir standart oluşturmayı hedefliyor.