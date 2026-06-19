Maher Holding Sigorta Grubu "Sigorta İzmir Fuarı"nda sektör paydaşlarıyla buluştu

Maher Holding Sigorta Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Quick Sigorta, Corpus Sigorta ve Quick Hayat Sigorta, "Sigorta İzmir-Sigorta Paydaşları İş Birliği Fuar ve Zirvesi"nde kurdukları ortak stantta sektör temsilcileri, acenteler ve ziyaretçilerle bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) himayesinde, Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK), Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK), İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından düzenlenen Sigorta Paydaşları İş Birliği Fuar ve Zirvesi, İzmir'de gerçekleştirildi.

Etkinlikte sektörün mevcut durumu, gelecek stratejileri, koruma açıklarının azaltılması ve sigorta bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alınırken, sigorta şirketleri, aracılar, eksperler, asistans kuruluşları ve diğer sektör paydaşları aynı platformda buluştu.

Fuar kapsamında Quick Sigorta, Corpus Sigorta ve Quick Hayat Sigorta'nın yer aldığı ortak stantta ziyaretçilere hayat dışı sigortalar, hayat sigortaları, finansal sigortalar, kentsel dönüşüm çözümleri, mobilite odaklı sigorta ürünleri ve risk yönetimi uygulamalarına ilişkin bilgi verildi.

Zirvenin ilk gününde düzenlenen "Sigortacılık Sektörü, Gündemdeki Konular ve Gelecek Stratejileri" başlıklı panelinde değerlendirmelerde bulunan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, sigorta penetrasyonunun artırılması ve toplumda sigorta bilincinin güçlendirilmesinin sektörün öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu belirtti.

Quick Finansall ekosistemi de fuarda yerini aldı

Öte yandan Maher Holding bünyesinde geliştirilen Quick Finansall ekosistemi de fuarda ayrı bir stantla yer aldı. Quick Finans, QPAY, QCAR Mobilite ve QFlats markalarının bulunduğu stantta finansman, ödeme sistemleri, mobilite ve gayrimenkul alanlarında geliştirilen çözümler tanıtıldı.

Maher Holding Sigorta Grubu'nun mobil etkinlik platformu QTruck da fuar boyunca ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği alanlar arasında yer aldı. Etkinlik kapsamında düzenlenen aktiviteler ve performanslarla katılımcılar sektör temsilcileriyle bir araya gelme imkanı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, Sigorta İzmir Fuarı'nın sektörün tüm bileşenlerini bir araya getiren önemli bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Koruma açıklarının azaltılmasının sektör açısından önem taşıdığına dikkati çeken Yaşar, şunları kaydetti:

"Ülkemizde sigortacılığın önündeki en önemli konulardan biri koruma açıklarının azaltılmasıdır. Sigortalılık oranlarının artırılması, sigorta bilincinin yaygınlaştırılması ve vatandaşlarımızın risklere karşı daha güçlü korunması için tüm paydaşların birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bu fuar boyunca gerçekleştirilen panellerde, toplantılarda ve görüşmelerde sektörümüzün geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunduk.

Sigortacılığı yalnızca risk gerçekleştiğinde devreye giren bir sistem olarak görmemek lazım. Aksine sigortacılık bireylerin, işletmelerin ve toplumun geleceğini daha güvenle planlayabilmesini sağlayan önemli bir güven mekanizmasıdır. Türk sigorta sektörü güçlü sermaye yapısı, sağlam mali altyapısı ve nitelikli insan kaynağıyla önümüzdeki dönemde çok daha büyük başarılara imza atacak potansiyele sahiptir."