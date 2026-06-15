Milli Reasürans’tan iklim odaklı strateji: Sürdürülebilir finansman portföyü 12 milyar TL’ye ulaştı

Millî Reasürans, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olarak hazırladığı ikinci sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Şirket yayımladığı raporda, 2025 yılı faaliyet döneminde iklim değişikliği kaynaklı risk ve fırsatlara yönelik yaklaşımını, sürdürülebilirlik yönetişimini, stratejisini, risk yönetimi uygulamalarını ve hedeflerini paydaşlarıyla şeffaf bir şekilde paylaştı.

Türkiye reasürans sektörünün köklü kuruluşu Millî Reasürans, TSRS ile uyumlu ikinci sürdürülebilirlik raporunda iklim değişikliğinin iş modeli ve faaliyetleri üzerindeki etkilerini kapsamlı senaryo analizleriyle değerlendirdi. Raporda, iklim değişikliği kaynaklı fiziksel riskler ve geçiş riskleri ele alınırken; aşırı hava olayları, sel ve su baskınları, sıcaklık artışları ve düzenleyici dönüşümlerin sigorta ve reasürans sektörü üzerindeki olası etkileri analiz edildi. Bununla birlikte, düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecinde ortaya çıkabilecek yeni ürün geliştirme alanları, risk önleme hizmetleri ve sürdürülebilir sigortacılık uygulamaları da fırsat alanları arasında değerlendirildi.

Sürdürülebilir finansman ve iklim hedeflerinde yeni adım

Millî Reasürans, bu yılki raporlamada iklimle ilgili olarak ilk kez nicel ve ölçülebilir bir hedef belirleyerek sürdürülebilirlik yaklaşımını daha da güçlendirdi. Bu kapsamda, ihtiyari kabul portföyündeki yenilenebilir enerji payının baz yıl 2025'e göre 2026 yılı içerisinde %1,5 oranında artırılması hedefi belirlendi. Şirket, bu hedefi Paris Anlaşması ve net sıfır emisyon vizyonu ile uyumlu şekilde, iklimle ilgili hedeflerin kademeli olarak güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriyor.

Millî Reasürans, sürdürülebilirlik yatırımları kapsamında finansal kaynak tahsisini yalnızca çevresel ve sosyal etki yaratma perspektifiyle değil; finansal dayanıklılığın korunması ve risklerin etkin yönetilmesi perspektifi ile beraber uzun vadeli stratejik hedefleriyle de uyumlu şekilde ele alıyor. Bu doğrultuda kaynak kullanım yaklaşımı; yeşil finansman araçları, sürdürülebilir fonlar ve iklimle bağlantılı tematik yatırımlar aracılığıyla portföyün çevresel ve sosyal etkisini artırmayı hedefliyor.

Portföy kompozisyonu düzenli olarak gözden geçirilirken, sürdürülebilirlik kriterleri karar alma süreçlerine entegre ediliyor. Şirketin konsolide sürdürülebilirlik bağlantılı finansal varlıkları 2025 yılında 11.954 milyon TL oldu. Bu portföy; BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamındaki pay senetleri, sürdürülebilirlik kriterlerine uygun Eurobondlar ve yeşil finansal araçlardan oluşuyor.

Sürdürülebilirlik yönetişiminde güçlü yapı

Raporda, sürdürülebilirlik yönetişiminin güçlendirilmesine yönelik adımlar da öne çıkıyor. Millî Reasürans bünyesinde faaliyet gösteren Sürdürülebilirlik Komitesi ve Sürdürülebilirlik Birimi, iklim değişikliğiyle bağlantılı risk ve fırsatların izlenmesinde aktif rol üstlenirken, sürdürülebilirlik hedefleri Yönetim Kurulu gözetiminde takip ediliyor.

Millî Reasürans Genel Müdürü Fikret Utku Özdemir başkanlığında faaliyet gösteren Sürdürülebilirlik Komitesi, sürdürülebilirlik stratejisinin uygulanması, hedeflerinin belirlenmesi ve performansın izlenmesinden sorumlu olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Çevresel performans verileri paylaşıldı

Millî Reasürans, rapor kapsamında çevresel performans göstergelerini de paydaşlarının bilgisine sundu. Buna göre şirket ve bağlı ortaklıklarının konsolide toplam sera gazı emisyonu 2025 yılında 1.343,52 ton CO₂e olarak gerçekleşti. Şirket, enerji tüketimi ve emisyon yönetimi süreçlerini düzenli olarak takip ederken, yenilenebilir enerji kullanımını desteklemek amacıyla I-REC sertifikalarından yararlanmayı sürdürdü.

Tüm değer zinciri dikkate alınıyor

Millî Reasürans, sürdürülebilirlik yaklaşımını yalnızca kendi operasyonlarıyla sınırlı tutmayarak bağlı ortaklıklarını, iştiraklerini ve etkileşimde bulunduğu değer zincirini de değerlendirme kapsamına aldı. Bu kapsamda rapor risk ve fırsatları değerlendirme sürecinde bütüncül bir bakış açısı ile hazırlandı.

"Paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz"

Millî Reasürans Genel Müdürü Fikret Utku Özdemir, yayımlanan rapora ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "TSRS ile uyumlu ikinci sürdürülebilirlik raporumuz, iklim değişikliğiyle bağlantılı risk ve fırsatları nasıl yönettiğimizi, sürdürülebilirlik yaklaşımımızı kurumsal süreçlerimize nasıl entegre ettiğimizi ve uzun vadeli değer yaratma anlayışımızı ortaya koyuyor. Millî Reasürans olarak, reasürans sektörünün riskleri öngörme ve yönetme sorumluluğuyla hareket ediyor; iklim değişikliğinin olası etkilerini bilimsel veriler ve senaryo analizleri ışığında değerlendiriyoruz. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilir büyüme ilkeleri doğrultusunda paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz."