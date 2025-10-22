Özel sağlık sigortasında köklü reform

SELÇUK ALTUN

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), özel sağlık sigortalarına ilişkin önemli değişiklikler içeren yönetmelik düzenlemesini duyurdu. “Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 20 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek yeni düzenleme; ömür boyu yenileme garantisi, bekleme süresi ve şirketler arası geçiş gibi kritik konularda sigortalı lehine önemli yenilikler getiriyor.

Yönetmeliğin yayınlanmasının ardından SEDDK, değişiklikleri kamuoyuyla paylaşmak amacıyla basın duyurusu yaptı. Düzenlemeye göre, sigorta şirketleri arasında farklı uygulamalara konu olan ömür boyu yenileme garantisi (ÖBYG) artık tek bir standart çerçevede uygulanacak. SEDDK, bu düzenleme sayesinde sigortalıların haklarının şirketlerden bağımsız biçimde merkezi bir sistem üzerinden korunacağını bildirdi.

Ömür Boyu Yenileme Garantisi (ÖBYG)

3 yıl kesintisiz sigortalı olan ve bu sürede tazminat/prim oranı %80’in altında kalan sigortalılar, ÖBYG hakkını elde edecek. 60 yaşın altındaki tüm vatandaşlara poliçe başlangıcında ÖBYG’den yararlanma imkânı sunulacak. Sigorta şirketleri, teklif aşamasında müşterilerine ÖBYG seçeneğini sunmakla yükümlü olacak. ÖBYG hakkını kazanan sigortalılar, bu hakkı merkezi sistem üzerinden diledikleri şirkete taşıyabilecek. Şirketler, risk artışı gerekçesiyle ÖBYG kapsamındaki sigortalıların fiyat veya teminat koşullarında değişiklik yapamayacak. SEDDK, bu düzenleme ile hem şeffaflığı hem de sigortalı güvenini artırmayı hedefliyor.

Bekleme süresi ilk giriş tarihinde geçerli olacak

Yeni yönetmelikle birlikte bekleme süresi uygulaması yeniden tanımlandı. Artık bekleme süresi, yalnızca sisteme ilk giriş döneminde geçerli olacak. Yenileme dönemlerinde, sigorta süresi kesintiye uğramadığı sürece yeni bekleme süresi uygulanamayacak. Ayrıca, şirketler arası geçişlerde sigortalıların önceki şirketlerinde geçen süreleri merkezi sistem üzerinden korunacak. Böylece sigortalılar, yeni şirkete geçişte hak kaybı yaşamadan poliçelerini devam ettirebilecek.

Bilgilendirme sürecine yeni standartlar

SEDDK, düzenleme kapsamında sigorta şirketlerinin bilgilendirme süreçlerine de yeni yükümlülükler getirdi. Şirketler, sigortalıların teminat kapsamı, fiyatlandırma ve diğer önemli poliçe koşulları hakkında zamanında, eksiksiz ve doğru bilgilendirme yapmak zorunda olacak. Bu kapsamda getirilen ek tedbirlerle, sigortalıların poliçe tercihlerini bilinçli şekilde yapabilmeleri ve yanlış bilgilendirme kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Amaç: Sigortalı haklarını korumak ve sistemi güçlendirmek

SEDDK yetkilileri, yapılan değişikliklerin temel amacının sigortalı haklarını korumak ve sektörde uygulama birliğini sağlamak olduğunu vurguladı. Yönetmelik değişikliğiyle birlikte, özel sağlık sigortalarının daha şeffaf, sürdürülebilir ve sigortalı odaklı bir yapıya kavuşması bekleniyor.

Tüketici haklarını güçlendiren bir reform

Sektör temsilcileri, yapılan değişiklikleri sadece bir mevzuat adımı olarak değil, sürdürülebilir sigorta ekosistemi inşası açısından önemli bir milat olarak değerlendiriyor. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, düzenlemeyi “sektörün uzun süredir beklediği, tüketici haklarını güçlendiren bir reform” olarak nitelendirdi. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemenin hem sigortalılar hem de sigorta şirketleri açısından kapsamlı bir dönüşüm getireceğini belirten Gülen, sigorta sektörünü uzun vadede hem finansal istikrar hem de müşteri güveni açısından güçlendireceğini kaydetti.

Yönetmelik, poliçenin yaşam döngüsünün her aşamasında bilgi akışını standartlaştırarak hem sigortalının haklarını koruyor hem de sektörde öngörülebilirliği artırıyor. Sigorta şirketleri, poliçede yer alan tüm indirim ve kampanyaları açıkça göstermek zorunda olacak; böylece tüketiciler, poliçeler arasında daha kolay karşılaştırma yapabilecek. Artık vatandaşlar, her yenilemede yeniden bekleme süresine tabi tutulmayacak ve özel sağlık sigortasının güvenilirliği artacak.