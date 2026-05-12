Quick Sigorta 9. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

Maher Holding'in amiral gemisi olan Quick Sigorta, 9 yıllık yolculuğunda büyüyen bir sigorta şirketi olmasının yanı sıra, sahaya dokunan, acentesiyle güçlenen, finans, ödeme sistemleri, teknoloji ve mobilite çözümlerini aynı çatı altında buluşturan güçlü bir ekosistemin merkezi olarak faaliyet yürütüyor.

Kurulduğu günden bu yana istikrarlı büyümesini sürdüren Quick Sigorta, 9. yaşını güçlü finansal göstergelerle karşılıyor. 86,5 milyar lira aktif büyüklüğü ve 23,2 milyar liralık özkaynağıyla Türk sigorta sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Quick Sigorta, finansal dayanıklılığını sahadaki yaygınlığıyla birleştiriyor.

Bugüne kadar ulaşılan 30 milyon poliçe, şirketin yalnızca üretim gücünü değil, milyonlarla kurduğu güven ilişkisini de ortaya koyuyor. Türkiye'de yollardaki her beş araçtan birinin Quick Sigorta güvencesiyle hareket etmesi ise markanın sahadaki güçlü karşılığını gösteriyor.

Sorumluluk sigortalarındaki lider konumunun yanında, finansal sigortalar alanında geliştirdiği uzmanlık ve Kaskonomiq gibi yenilikçi yaklaşımıyla da dikkat çeken Quick Sigorta, bina tamamlama sigortaları, kefalet sigortaları, alacak sigortaları ve finansal güvence çözümleriyle reel ekonomiyi destekleyen şirketlerden biri olmayı sürdürüyor.

Quick Sigorta'nın büyüme hikayesi

Quick Sigorta'nın büyüme hikayesinin arkasında yalnızca poliçe üretimi değil, bütünleşik bir finansal çözüm anlayışı bulunuyor.

Quick Finans, QPAY, QCAR Mobilite , MHRGYO, QC İnşaat , Quick Hayat ve grup şirketleriyle birlikte gelişen Quick Finansal ekosistemi sigortayı, finansman, ödeme sistemleri, mobilite ve teknolojiyle buluşturuyor.

Bu yapı, acenteleri de yalnızca poliçe satan noktalar olmaktan çıkarıp müşterilerine daha geniş finansal çözümler sunan birer danışmanlık merkezi haline getiriyor. 8 bini aşkın acentenin QPORT üzerinden dijital süreçlere entegre edilmesi, Quick Sigorta'nın sahadaki gücünü teknolojiyle birleştiren kaldıraçlardan biri olarak öne çıkıyor.

"Türkiye'nin ekonomik dayanıklılığına katkı sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta'nın, finans ve sigorta dünyasını sokağın dinamizmiyle buluşturan canlı bir vizyonun ürünü olduğunu belirtti.

Yaşar, 9 yıl önce bu yola çıkarken sigortayı daha erişilebilir, anlaşılır ve hayatın içinde daha güçlü bir çözüm haline getirmeyi hedeflediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün sorumluluk sigortalarındaki liderliğimiz, finansal sigortalardaki uzmanlığımız ve 30 milyon poliçeye ulaşan üretim hacmimiz elbette önemli. Ancak bizim için asıl değerli olan, bu rakamların arkasındaki güven ilişkisidir. Bu başarı, bize inanan milyonların, sahada büyük emek veren acentelerimizin, çalışma arkadaşlarımızın ve Quick markasına güvenen tüm paydaşlarımızın ortak başarısıdır. Quick Sigorta olarak sigortayı sadece hasar anında devreye giren bir mekanizma değil, hayatın risklerine karşı önceden çözüm üreten bir güven sistemi olarak görüyoruz. Önleyici sigortacılık yaklaşımımızla Türkiye'nin ekonomik dayanıklılığına katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy da 9 yıl gibi kısa bir sürede 30 milyon poliçeye ulaşmanın doğru risk yönetimi, güçlü operasyonel kapasite ve müşteri odaklı teknoloji kullanımının sonucu olduğunu aktardı.

Özsoy, "Bugün Türkiye'de her beş araçtan birinin sigorta korumasını üstlenmemiz, sahadaki çevikliğimizin ve yaygın hizmet kabiliyetimizin en güçlü göstergelerinden biridir. Yeni dönemde finansal gücümüzü, önleyici sigortacılık yaklaşımımızla birleştirerek kaliteli büyümemizi sürdürecek; sigortayı hayatın her alanında daha erişilebilir hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.