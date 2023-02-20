SEDDK’dan depremler sonrası yeni kararlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) depremler nedeniyle attığı adımları paylaştı.

Paylaşımda, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) devlet katkısı portföyündeki fonların hisse senedi payının yüzde 10'dan yüzde 30'a çıkarılmasına, tek hisseye yatırım tavanının yüzde 1'den yüzde 5'e yükseltilmesine ve devlet tahviline yatırım payının yüzde 70'ten yüzde 50'ye indirilmesine karar verildiği belirtildi.

SEDDK tarafından, sigorta acentelerinin, brokerlerinin ve eksperlerinin bölgede hasar bildirimlerini kesintisiz sürdürmesi için Türkiye genelinde "statik IP" zorunluluğunun askıya alındığı aktarılan paylaşımda, Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde trafik sigortası poliçelerinin zamanında yenilenememesi nedeniyle ilave prim (sürprim) istenmeyeceği ifade edildi.

Paylaşımda, OHAL ilan edilen illerde zorunlu trafik sigortası ve zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçelerinde prim ödemelerinde tahsilatları en erken 8 Mayıs'ta başlamak üzere en az 6 taksit yapılması zorunluluğunun getirildiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi: "OHAL ilan edilen illerde DASK poliçelerinin, ağır hasar durumu hariç olmak üzere, otomatik olarak yenilenmesi sağlandı. DASK ve TARSİM poliçeleri hariç olmak üzere bireysel sigortalara ve zorunlu sigortalara ilişkin yenilenemeyen poliçelerin tahsilatı ve teminatı 8 Mayıs'a kadar uzatıldı. Kredi bağlantılı sigortalar hariç yeni poliçelerde tahsilat yapılamaması durumunda, prim tahsilatı en erken 8 Mayıs'a ötelendi. Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) tarafından sigorta hasar ihbar hatlarının yanı sıra 'IVR düzenlemesi' ile tekil bir iletişim numarası belirlenmiş, internet sitesinde güncellenmiştir. Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde görülen uyuşmazlıklarda belirli bir süre içinde tamamlanması gereken işlemler kapsamında hakların haleldar olmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi talimatı verilmiştir."

SEGEM sınavları 8 Mayıs sonrasına ertelendi

Bazı Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) sınavlarının 8 Mayıs sonrasına ertelenmesinin sağlandığı belirtilen paylaşımda, DASK, web ve e-Devlet üzerinden alınan hasar ihbar yollarına ilave olarak AloDask 125 Afet Çağrı merkezi üzerinden 7/24 hizmete başlandığı aktarıldı.

TOBB'un Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) ile koordineli olarak eksper görevlendirmelerine başladığı ifade edilen paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı: "Kesintisiz hizmet için Mobil Deprem TIR'ı bölgeye sevk edildi. Diğer mobil ofislerin de deprem bölgesinde faaliyete geçmesi sağlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yaptığı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina hasar tespitleri DASK tarafından da kullanılmaya başlanılarak yıkık binalar için ivedilikle tazminat süreçleri başlatılıp 24 saat içinde ilk hasar tazminat ödemesi yapıldı."