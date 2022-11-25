Sigorta şirketlerinin prim üretimi yüzde 114 arttı

Türkiye Sigorta Birliği'ne(TSB) bağlı şirketlerin 2022 yılı Ekim sonu itibarıyla toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114,4 artışla 169,8 milyar TL oldu.

TSB, sigorta sektörüne ilişkin Ekim sonu istatistiklerini açıkladı.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde prim üretimi 169 milyar 814 milyon 650 bin 263 TL oldu.

Aynı dönemde katılım Sigortacılığı toplam prim üretimi yıllık yüzde 108,6 artış ile 8 milyar 385 milyon 334 bin 585 TL olarak gerçekleşti.