Tamamlayıcı Sağlık Sigortası daha geniş kitlelere ulaşacak

ŞEBNEM TURHAN / BERLİN

Türkiye Sigorta’nın davetiyle, Berlin’de düzenlenen FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası’nda A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın Avustralya ve Porto Riko karşılaşmalarını izledik. Basketbolcularımız kayıpla dünya kupasını geride bıraksa da hırsları ve birbirlerine olan bağlılıkları dikkat çekti. Türkiye Sigorta yöneticileri ile de Berlin’de bir araya geldik.

Emekli kampanyası yılsonuna kadar

Sağlık sigortası konusunda atılan adımlara dikkat çeken Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu, Türkiye Sigorta olarak sağlık sigortacılığında odaklarında yalnızca hastalık sonrasını değil, insanların daha uzun ve sağlıklı yaşamasını destekleyen koruyucu ve önleyici bir yaklaşımı aldıklarını kaydetti. 2025 yılsonunda sağlık branşında yedincilikten üçüncülüğe yükseldiklerini vurgulayan Buldu, şunları söyledi: “2026 Temmuz itibarıyla sigortalı sayımızı yaklaşık 4 katına çıkararak 1.2 milyon sigortalıya ulaştık; Türkiye’de sağlık sigortası bulunan her 7 kişiden birine hizmet sunuyoruz. 81 ilde, 6 bini aşkın sağlık kuruluşuyla güçlü bir ekosistem oluşturuyoruz. Şirketimizin ana odağında olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda sağlık güvencesini daha geniş kitleler için erişilebilir hâle getirmeyi önemsiyoruz.”

Buldu, SGK emeklilerine yönelik 31 Aralık 2026’ya kadar devam eden kampanyaları ile sigortayı daha geniş bir yaş grubuna ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyerek “Bu kampanyamız ile dijital emekli kartı olan SGK emeklilerine 70 yaşa kadar sigortalanma imkânı, yüzde 15 SGK emekli ve yüzde 15 hoş geldin indirimi, birinci derece yakınları için yüzde 10 aile indirimi, peşin ödenmesi durumunda ek yüzde 10 peşin indirimi ve 12 aya kadar vade farksız taksit avantajı ile tüm ihtiyaçlara yönelik ürünümüzü sunmaktayız” dedi.

13.5 milyar liralık net kâr

Toplantıda konuşan Türkiye Sigorta Oto, Tarım Sigortaları ve Aktüerya Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar ise Türkiye Sigorta’nın 2026’nın ikinci çeyreğinde 94.2 milyar TL prim üretimi ve yüzde 15,1 pazar payına ulaştığını belirterek “13.5 milyar TL seviyesindeki kârımızla da sektörden pozitif ayrıştık. Kasko branşında ise yüzde 12,1 pazar payı ve yüzde 65,8 hasar prim oranıyla güçlü performansımızı devam ettiriyoruz. Bu performansı ortaya koyarken, enflasyonla mücadele ve herkes için sigorta vizyonumuz doğrultusunda sigortayı daha erişilebilir kılmayı da önceliklerimiz arasında tutuyoruz. Bu kapsamda kasko ve sağlık ürün gruplarımızda fiyat artışına gitmezken, SGK emeklilerine yönelik kampanyamız ve peşin fiyatına 12 taksit imkânımız gibi uygulamalarla müşterilerimizin farklı ihtiyaç ve beklentilerine yönelik avantajlar sunuyoruz” diye konuştu.

Teknoloji sektörde "stratejik güç" olacak

Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç teknolojiyi yalnızca dönüşümün bir aracı değil, geleceğin sigortacılığını şekillendiren stratejik bir güç olarak konumlandırdıklarını ifade etti.

Türkiye Sigorta'nın yalnızca sigorta sektöründeki faaliyetleriyle değil, ekonomik ve toplumsal değer üretme hedefiyle de hareket ettiğini belirten Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu ise, şirketin spora verdiği desteğin uzun soluklu bir yaklaşımın parçası olduğuna dikkat çekti.