TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut: Doğru adımlar atılmazsa 2026 da 'kayıp yıl' olur

SELÇUK ALTUN

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut, sigorta sektörünün 2025 yılında yüksek maliyet baskıları, doğal afetler ve ekonomik sıkılaşma ile sınandığını belirterek, 2026’ya girerken acenteler için kritik uyarılar ve net bir yol haritası çizdi. Korkut’a göre 2026, yalnızca zor bir yıl değil; doğru adımlar atılmazsa “kayıp bir yıl” olma riski de taşıyor.

Korkut, acentelerin 2026’da öncelikle sürdürülebilir gelir modeli, hizmet kalitesi, branş çeşitliliği ve dijital yetkinlik başlıklarına odaklanması gerektiğini vurguladı. Ekonomik dengelenme sürecinde komisyon yapılarının korunmasının hayati önemde olduğunu belirten Korkut, “Şirketlerin acentelerin gelir modelini gözeten, maliyetlere duyarlı ve sürdürülebilir komisyon politikaları geliştirmesi artık ertelenemez bir ihtiyaç” dedi.

2026’da acenteler neye odaklanmalı?

2026 yılında acenteler için ‘branş çeşitliliğinin artırılması, nitelikli büyüme yaklaşımı ve danışman acente modelinin güçlendirilmesi’ başlıklarının kritik önem taşıdığını belirten Korkut, bu başlıklarla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: “Trafik ve kasko ağırlıklı portföy yapısının risk oluşturuyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası, sağlık, siber riskler, KVKK teminatları ve afet sigortaları acenteler için yeni büyüme alanları sunuyor. Hacim odaklı değil, sürdürülebilir ve kârlı büyümenin esas alınması gerekiyor. 2026’da ayakta kalan acente, portföyünü doğru yöneten acente olacak. Dijitalleşen risk dünyasında acentenin sadece poliçe satan değil, risk yöneten ve danışmanlık sunan bir yapıya evrilmesi gerekiyor.”

Dijitalleşme artık tercih değil zorunluluk

Korkut, 2026’nın acenteler açısından en belirleyici başlığının dijital altyapı ve veri yönetimi olacağını söyledi. CRM sistemlerine yatırım yapılmasının, müşteri takibinin ve veriye dayalı karar alma süreçlerinin güçlendirilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Korkut, veri okuryazarlığı ve teknik eğitimlerin de acente gündeminin üst sıralarında yer alması gerektiğini kaydetti. Özellikle siber risklere dikkat çeken Korkut, “Piyasaların sıkıştığı dönemlerde veri saldırıları artar. Siber güvenlik ve KVKK uyumu, 2026’da acenteler için sadece bir teknik konu değil, doğrudan bir itibar ve sürdürülebilirlik meselesi olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Zor bir ekonomik tablo acenteleri bekliyor

TOBB SAİK Başkanı Korkut, 2026’da da makroekonomik koşulların sigorta sektörünü zorlamaya devam edeceğini belirtti. Korkut, “Döviz kuru, emtia ve altın fiyatlarındaki artış, kredi faizlerinin kalıcı biçimde yüksek seyretmesi ve asgari ücret artışlarının hasar maliyetlerini yukarı çekmesi, sektörün teknik dengesini zorlayan başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor” dedi. Sigorta şirketlerinin bilançolarında görülen kârların önemli bölümünün teknik değil, mali gelirlerden kaynaklandığını hatırlatan Korkut, “Mali kârların azalması, teknik zararın daha görünür hale gelmesine neden olacak. Bu da ister istemez sektörün tamamını baskılayacak” öngörüsünde bulundu.

Hasar maliyetleri ve rekabet baskısı artıyor

Öte yandan, sanayi yatırımlarının yavaşlaması ve yeni iş hacminin daralmasının rekabeti sertleştirdiğini belirten Korkut, fiyatların aşağı çekildiği bir ortamda hasar ve dosya maliyetlerinin artmasının ciddi bir risk yarattığını söyledi. Bu süreçten en fazla etkilenen kesimin ise sahada doğrudan müşteriyle temas halinde olan acenteler olduğuna dikkat çekti. Korkut, acentelere “ofiste bekleyen değil, sahada olan” bir iş modeli önererek, müşteri ziyaretlerinin ve hizmet kalitesinin öneminin 2026’da daha da artacağını vurguladı.

Trafik sigortasında kronik sorun sürüyor

Trafik sigortasına erişimde yaşanan sorunların halen çözülemediğini belirten Levent Korkut, bazı şirketlerin kendi dijital kanalları üzerinden acenteleri devre dışı bırakan uygulamalarının haksız rekabet yarattığını ifade etti. Acentelerin müşterilerinin doğrudan şirketler tarafından aranarak indirimli tekliflerle yönlendirilmesinin sektör etiğine zarar verdiğini söyledi. Tahkim ve dava dosyalarının sayısındaki artışa da dikkat çeken Korkut, doğrudan tazmin ve eksper atama süreçlerinin hızlandırılmasının sektör için hayati olduğunu belirtti.

Güven kaybı riski büyüyor

Son dönemde bazı sigorta şirketlerinin faaliyetlerinin durdurulmasının sektöre duyulan güveni zedelediğini ifade eden Korkut, bunun faturasının sahada acentelere kesildiğini dile getirdi. “Kararlar yukarıda alınıyor, ceremesini aşağıda acente çekiyor” diyen Korkut, düzenleyici kurumlarla sektör paydaşları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Korkut, 2026’da sektörün karşı karşıya olduğu risklere rağmen çözümün mümkün olduğunu vurgulayarak, “Eğer bu sorunlara sırtımızı dönersek, 2026 kaybedilmiş bir yıl olur. Ama birlikte hareket eder, hizmet kalitesini merkeze alır ve acenteyi sistemin merkezinde tutarsak bu süreci avantaja çevirebiliriz” dedi.