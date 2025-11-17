Trafik poliçelerinde yeni dönem: Yüzde 20’ye varan ek indirim uygulaması geliyor
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yeni düzenlemesiyle Ulusal Engelli Veri Sistemi’ndeki engelliler 1 Şubat 2026’dan itibaren tek araç için zorunlu trafik sigortasında yüzde 20’ye varan ek indirim alabilecek.
SELÇUK ALTUN
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yapılan yeni düzenlemeyle, Ulusal Engelli Veri Sistemi'ne kayıtlı engelli bireylerin zorunlu trafik sigortası (Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası) primlerinde önemli indirimler uygulanacak.
Kurumdan yapılan açıklamada; "Engelli bireylerin trafik sigortasından indirimli yararlanmalarına imkan sağlayan yeni düzenleme 1 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giriyor. Ulusal Engelli Veri Sistemine kayıtlı olan engelli bireyler, söz konusu tarihten itibaren, sahip oldukları bir araç için trafik sigortasından indirimli olarak faydalanabilecek" denildi.
Düzenlemeye göre; engelli bireylerin araçları için trafik sigortası azami primlerine mevcut indirimlere ilave olarak yüzde 20’ye varan oranlarda ek indirim uygulanacak. Engelli bireyin TC kimlik numarası ile tanımlanacak indirim oranı ve tutarı trafik sigortası poliçesinin ön yüzünde yer alacak.
İndirim oranları ve uygulama esasları
Engelli bireylerin zorunlu trafik sigortası sözleşmelerine, mevcut azami primler üzerinden aşağıdaki esaslar çerçevesinde indirim uygulanacaktır:
-
İndirim, taksi, minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk) ve otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk) araç grupları dışındaki diğer tüm araç grupları için uygulanacak.
-
İndirim oranları, sigortalının hasarsızlık/risk basamağına göre değişmekte olup, %20’ye varan oranlarda ek indirim sağlanacak.
-
Bu indirim, sigortalının sadece bir sigorta sözleşmesine uygulanacaktır. Sigortalının yürürlükte olan bir sözleşmesine indirim uygulanmışsa, diğer sözleşmelerine indirim yapılmayacak.
-
Yönetmeliğin 13. maddesi kapsamında düzenlenen kısa süreli sözleşmelere bu Genelge kapsamında indirim uygulanmayacak.
-
Uygulanan indirim oranı ve tutarına ilişkin bilgiler, poliçenin ön yüzüne yazılacak.
-
Bu Genelgenin uygulanmasına ilişkin sistemsel geliştirme ve kontroller, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından yapılacaktır.