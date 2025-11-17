Trafik poliçelerinde yeni dönem: Yüzde 20’ye varan ek indirim uygulaması geliyor

SELÇUK ALTUN

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yapılan yeni düzenlemeyle, Ulusal Engelli Veri Sistemi'ne kayıtlı engelli bireylerin zorunlu trafik sigortası (Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası) primlerinde önemli indirimler uygulanacak.

Kurumdan yapılan açıklamada; "Engelli bireylerin trafik sigortasından indirimli yararlanmalarına imkan sağlayan yeni düzenleme 1 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giriyor. Ulusal Engelli Veri Sistemine kayıtlı olan engelli bireyler, söz konusu tarihten itibaren, sahip oldukları bir araç için trafik sigortasından indirimli olarak faydalanabilecek" denildi.

Düzenlemeye göre; engelli bireylerin araçları için trafik sigortası azami primlerine mevcut indirimlere ilave olarak yüzde 20’ye varan oranlarda ek indirim uygulanacak. Engelli bireyin TC kimlik numarası ile tanımlanacak indirim oranı ve tutarı trafik sigortası poliçesinin ön yüzünde yer alacak.

İndirim oranları ve uygulama esasları

Engelli bireylerin zorunlu trafik sigortası sözleşmelerine, mevcut azami primler üzerinden aşağıdaki esaslar çerçevesinde indirim uygulanacaktır: