Trafik sigortalarında yeni dönem: Hasar ihbar hattı kuruldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), vatandaşların hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve süratli bir şekilde iletebilmelerini sağlamak amacıyla tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi'ni (OHİM) kurdu.

SEDDK'den yapılan açıklamaya göre, trafik sigortası kapsamındaki değer kaybı uyuşmazlıklarının asgariye indirilmesi ve bu uyuşmazlıklara bağlı istismarların ortadan kaldırılması amacıyla kurum tarafından hazırlanan beş maddelik eylem planının ilk dört maddesi art arda hayata geçirildi.

Eylem planının beşinci maddesi kapsamında ise vatandaşların hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve süratli bir şekilde iletebilmelerini sağlamak üzere tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu "Alo 193 OHİM" kuruldu.

Teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından 1 Eylül itibarıyla faaliyete geçecek olan OHİM üzerinden ilk etapta trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasar başvuruları kabul edilmeye başlanacak.