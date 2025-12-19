Trafik sigortasında hasarsızlık indirimi sürücüye mi bağlandı?

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indiriminin araçtan bağımsız hale getirildiği ve tamamen sürücüye bağlandığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Kurum, söz konusu iddiaların mevcut mevzuatla örtüşmediğini vurguladı.

SEDDK açıklamasında, Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereği zorunlu trafik sigortası poliçelerinin sürücü adına değil, motorlu aracın işleteni adına düzenlendiği hatırlatıldı. Bu nedenle, mevcut uygulamada trafik sigortalarının sürücüye özel olarak yapılmasının mümkün olmadığı belirtildi. Bir kişinin birden fazla araca sahip olması halinde, poliçe düzenlenirken araçları kullanacak sürücülerin dikkate alınmadığına dikkat çekildi.

Bu çerçevede, birden fazla aracı bulunan sigortalıların ikinci ve sonraki araçları için düzenlenen poliçelerin genellikle 4. basamaktan başlatıldığı ifade edildi. Ancak hâlihazırda, araç değişikliği durumunda sigortalıların hasarsızlık indirimi haklarını yeni araçlarına aktarabildikleri de anımsatıldı.

Yeni düzenleme ne getirecek?

SEDDK, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek yeni düzenlemenin ise kamuoyunda iddia edildiği gibi sürücü bazlı bir sisteme geçişi değil, avantajlı basamak aktarımına ilişkin teknik bir düzenlemeyi kapsadığını vurguladı. Buna göre, avantajlı basamakta bulunan aracını satan sigortalılar, yeni araçlarını önce almaları halinde de mevcut hasarsızlık basamaklarını yeni araçlarına aktarabilecek.

Açıklamada, bu durumdaki sigortalıların acenteleri veya sigorta şirketleri aracılığıyla basamak düzeltmesi talep edebileceği, başvuru yapılmaması halinde ise düzeltmenin poliçe yenileme döneminde sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirileceği kaydedildi. Aynı uygulamanın dezavantajlı basamakta yer alan sigortalılar için de geçerli olacağı belirtildi.

Öte yandan SEDDK, trafik sigortasında iyi sürücü ile riskli sürücü ayrımını daha adil ve net biçimde ortaya koyacak bir yapının oluşturulması amacıyla, poliçelerin işletenden bağımsız şekilde sürücü temelli düzenlenebilmesine yönelik alternatif modeller üzerinde çalışıldığını bildirdi. Bu çalışmaların ilgili paydaşlarla birlikte sürdürüldüğü ve tamamlanmasının ardından elde edilen sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.