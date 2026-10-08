TSB/Ahmet Yaşar'dan fon ve BES açıklaması: İlişkilendirebilecek bir rakam ortada yok
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, tasfiye edilen yatırım fonları ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nin ilişkilendirilmesini destekleyecek bir büyüklük olmadığını belirtti. "
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) büyüklüğünün 2,7 trilyon liraya yaklaştığını belirterek, sisteme günlük ortalama 12 bin 500 kişinin katılmaya devam ettiğini söyledi.
Uluslararası Sigorta Zirvesi kapsamında Bloomberg HT'ye açıklamalarda bulunan Yaşar, sigorta sektöründeki gelişmeleri, BES'e yönelik tartışmaları ve zorunlu afet sigortasına ilişkin çalışmaları değerlendirdi.
Sigorta sektöründeki koruma açıklarının kapatılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Yaşar, fonlarla ilgili yaşanan süreci BES ile ilişkilendirmeye çalışanların olduğunu ifade etti.
Söz konusu fonlarla BES arasında ilişki kurulmasını destekleyecek bir büyüklüğün bulunmadığını vurgulayan Yaşar, sisteme katılımların devam ettiğine dikkati çekti.
Yaşar, BES'e her gün ortalama 12 bin 500 kişinin katıldığını, son 12 günlük dönemde ise 187 bin yatırımcının sisteme dahil olduğunu açıkladı.
BES'in toplam büyüklüğünün 2,7 trilyon liraya yaklaştığını kaydeden Yaşar, sistemin 20 yılı geride bırakması nedeniyle emeklilik hakkını kullanarak ayrılan katılımcıların bulunmasının da doğal olduğunu belirtti.
BES'teki devlet katkısının yüzde 10'luk hisse senedi yatırım payında değişiklik beklemediğini dile getiren Yaşar, mevcut uygulamaya ilişkin öngörüsünü paylaştı.
Zorunlu afet sigortasında COP31 hedefi
Zorunlu afet sigortasına yönelik düzenlemeye de değinen Yaşar, konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde olduğunu belirtti.
Yaşar, zorunlu afet sigortasına ilişkin düzenlemenin COP31'e yetişmesini istediklerini ifade etti.
Sigorta sektörünün uluslararası değerlendirmelerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Yaşar, Standard & Poor's (S&P) tarafından yayımlanan raporla sektörün bir anlamda not artışı aldığını söyledi.
Yaşar, sektöre emanet edilen kaynakların sağlıklı biçimde yönetilmesi amacıyla daha katı tedbirler alınması gerektiğini de vurguladı.