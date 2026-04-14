TSB'nin yeni yönetim kurulu belirlendi

Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) yeni yönetim kurulu belirlendi.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, 8 Nisan'da gerçekleştirilen olağan genel kurulun ardından hayat dışı ile hayat ve emeklilik yönetim komiteleri ilk toplantılarını gerçekleştirdi.

Toplantılarda, Ahmet Yaşar başkanlığındaki yönetim kurulunda görev alacak üyeler de belirlenirken dokuzar üyeden oluşan komitelerde yapılan seçim sonucunda hayat dışı yönetim komitesinde başkanlığa Fahri Uğur, başkan yardımcılığına ise Neslihan Neciboğlu seçildi.

Hayat ve emeklilik yönetim komitesinde ise başkanlığa Ayhan Sincek, başkan yardımcılığına Serkan Uğraş Kaygalak getirildi.

Bu seçimlerin ardından TSB Yönetim Kurulu, başkan Ahmet Yaşar, başkan yardımcıları Fahri Uğur ile Ayhan Sincek, üyeler olarak da Neslihan Neciboğlu ve Serkan Uğraş Kaygalak isimlerinden oluştu.

Yeni yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından açıklamalarda bulunan TSB Başkanı Ahmet Yaşar, sigorta sektörünün ülke ekonomisine katkısını daha da artırmak, sigorta bilincini toplumun tüm kesimlerinde güçlendirmek ve sektörü çok daha ileri seviyelere taşımak için tüm paydaşlarla güçlü bir birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Yaşar, yeni dönemde, sektörün en az iki kat büyütme hedefiyle hareket edeceklerini vurgulayarak "Dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve müşteri odaklılık başlıklarını önceliklendirip kararlı bir yol haritası oluşturmayı amaçlıyoruz. Yönetim kurulumuz ve komitelerimizle birlikte, ortak akıl ve işbirliğiyle sektörümüzün gelişimine ivme kazandıracak önemli adımlar atacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan 8 Nisan'da gerçekleştirilen genel kurulda, hayat dışı yönetim komitesi, Arif Aytekin, Mehmet Tuğtan, Yavuz Ölken, Neslihan Neciboğlu, Fahri Uğur, Ceyhan Hancıoğlu, Ethem Baturalp Pamukçu, Ender Güzeler ve Fikret Utku Özdemir'den oluştu.

Hayat ve emeklilik yönetim komitesine ise Taylan Türkölmez, Serkan Uğraş Kaygalak, Nurdan Tunay Günaylı, Ayhan Sincek, Deniz Yurtseven, Emine Pınar Kuriş, Atilla Benli, Cemal Kişmir ve Selçuk Adıgüzel getirildi.

Aynı gün yapılan oylamada Emre Buğday, Aykut Ekinci ve Kasım Yılmaz denetim kurulu üyeliğine, Tevfik Doğan, Ahmet Gökhan Kerem ve Ufuk Teker ise disiplin kurulu üyeliğine seçildi.