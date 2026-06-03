Türkiye’de sigortacılığın 100 yıllık dönüşümü kitaplaştırıldı

Anadolu Sigorta, Türkiye’de sigortacılığın gelişimini ve şirketin bir asra uzanan kurumsal yolculuğunu akademik bir perspektifle ele alan “Türkiye’nin Sigortacılık Tarihi İçinde Anadolu Sigorta'nın 100 Yılı (1925-2025)” adlı kapsamlı çalışmayı yayımladı. Şirketin ikinci yüzyılına girerken hazırlanan eser; sigortacılığın dünyadaki doğuşundan Osmanlı dönemindeki ilk uygulamalara, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarından günümüzün sigortacılık anlayışına kadar uzanan geniş bir tarihsel çerçeve sunuyor.

Kitap, Anadolu Sigorta’nın kuruluşundan itibaren geçirdiği dönüşümü ekonomik, kurumsal ve toplumsal bağlamlarıyla birlikte ele alıyor. Arşiv belgeleri, resmi kayıtlar ve dönemsel verilerden yararlanılarak hazırlanan çalışma, Türkiye’de sigortacılığın kurumsallaşma sürecini analitik bir bakış açısıyla inceleyerek akademik literatüre kalıcı bir katkı sunmayı amaçlıyor. Eser aynı zamanda academia.edu platformunda da erişime açılırken, incelemek isteyenler kitabı Anadolu Sigorta’nın web sitesi üzerinden çevrim içi olarak da görüntüleyebiliyorlar.

Proje Genel Koordinatörlüğü görevini Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan üstlenirken, eser Prof. Dr. Murat Birdal ve Doç. Dr. Barış Kablamacı tarafından kaleme alındı. Akademik bir yaklaşımla hazırlanan çalışma, Anadolu Sigorta’nın kurumsal tarihini sigortacılığın gelişimiyle birlikte ele alarak disiplinler arası bir araştırma niteliği taşıyor.

Kurumsal hafızadan akademik bir referans kaynağına

Sigortacılığı toplumsal risklerin yönetimine katkı sağlayan, ortak geleceğe karşı sorumluluk üstlenen ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen bir alan olarak ele aldıklarını belirten Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim, Sürdürülebilirlik ve Afet Yönetimi Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Şirketimizin ‘Yüzyıllık İmza’ prestij kitabının ardından yayımladığı ‘Türkiye’nin Sigortacılık Tarihi İçinde Anadolu Sigorta'nın 100 Yılı’, sigortacılık tarihi, ekonomi tarihi ve kurumsal dönüşüm alanlarında çalışan araştırmacılar, öğrenciler ve sektör profesyonelleri için güvenilir bir başvuru kaynağı olmayı hedefliyor. İkinci yüzyılımıza girerken yayımladığımız bu akademik eser, Anadolu Sigorta’nın kurumsal hafızasını kayıt altına alırken aynı zamanda Türkiye’de sigortacılık sektörünün gelişimine ışık tutan önemli bir referans niteliği taşıyor.”

Türkiye’de sigortacılığın gelişimine bütüncül bir bakış

Kitap, sigortacılığın yalnızca finansal bir faaliyet alanı değil; modern ekonomilerin sürekliliğini sağlayan ve toplumların belirsizlikler karşısındaki dayanıklılığını güçlendiren temel kurumlardan biri olduğunu ortaya koyuyor. Çalışmada Anadolu Sigorta’nın tarihsel gelişimi; mevzuat yapısındaki değişimler, ürün ve hizmet mimarisindeki dönüşüm ve risk yönetimi yaklaşımları çerçevesinde inceleniyor. Böylece kitap, yalnızca bir kurum tarihini anlatmanın ötesine geçerek Türkiye’de sigortacılık sektörünün yapısal dönüşümünü de kapsamlı bir perspektifle ele alıyor.

Atatürk imzalı kuruluş belgesi gün yüzüne çıktı

Kitabın hazırlanması sürecinde yürütülen arşiv araştırmaları, Anadolu Sigorta’nın tarihine ilişkin önemli bir belgeyi de gün yüzüne çıkardı. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri’nde bulunan kuruluş belgesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasının yer aldığı tespit edildi. Bu belge, Anadolu Sigorta’nın Cumhuriyet’in iktisadi bağımsızlık vizyonu doğrultusunda kurulan öncü kurumlardan biri olduğunu güçlü biçimde ortaya koyuyor.