Türkiye’yi bölgesel inovasyon ve hizmet üssü yapacağız

SELÇUK ALTUN

Almanya merkezli teknoloji ve müşteri sadakati çözümleri sağlayıcısı Mehrwerk Group, CPP Türkiye’yi satın alarak Türkiye’yi Avrupa’dan bölgesel pazarlara açılan stratejik büyüme üssü hâline getirmeyi hedefliyor. EKONOMİ gazetesine açıklama yapan Mehrwerk Türkiye CEO’su Esin Karakaya, Türkiye’nin grup için sadece bir pazar olmadığını, aynı zamanda inovasyon, teknoloji ve büyüme merkezi olarak kritik önem taşıdığını vurguladı. Karakaya, Türkiye operasyonlarının uzun soluklu iş ortaklıkları, çağrı merkezi kapasitesi ve ürün geliştirme kabiliyeti ile Mehrwerk’ün aradığı yerel gücü temsil ettiğini belirtti. Karakaya, “Bu satın alma, kurumsal güven ve teknolojiyi birleştiren yeni bir büyüme döneminin başlangıcı. Türkiye, grup için sadece bir pazar değil, inovasyon ve bölgesel büyüme üssü olacak” dedi.

Türkiye’nin finans, sigorta ve asistans pazarındaki fırsatlar

Türkiye’nin Mehrwerk Group’un Avrupa’dan bölgesel pazarlara uzanan stratejisinde merkez olarak görev alacağını aktaran Karakaya, “Yazılım geliştirme, veri analitiği, cashback odaklı müşteri sadakati platformları ve mikro sigorta ürünleri alanlarında Türkiye’yi bölgesel merkez hâline getirmeyi hedefl iyoruz. Bu sayede grup, Avrupa’dan başlayarak bölgesel pazarlara etkin bir erişim sağlayacak” ifadelerini kullandı. Türkiye pazarı, genç nüfus, mobil alışkanlıklar, güçlü finansal ekosistem ve dijital adaptasyon hızıyla dikkat çekiyor. Karakaya, “Ödeme sistemleri, sigorta ve asistans alanında yeni nesil ürünler için büyük fırsatlar mevcut. CPP Türkiye’nin yerel tecrübesi, Mehrwerk’ün teknolojik gücüyle birleştiğinde, hem yerel hem de uluslararası pazarlarda ölçeklenebilen bir yapı ortaya çıkıyor” dedi. Karakaya, yeni dönemde büyüme odağının mikro sigorta, asistans hizmetleri ve cashback odaklı platform çözümleri olacağını ifade etti.

Avrupa ve Türkiye pazarları farkı

Karakaya, Türkiye’de sigorta penetrasyonunun hâlâ Avrupa ortalamasının altında olduğunu ve bunun dijital, erişilebilir, sade ve kullanıcı dostu ürünlerle kapatılabileceğini belirtti. Özellikle parametrik mikro sigorta ürünlerinin, müşterilere sadece hasar anında değil, öncesinde de güvence sağlayacağını vurguladı. Karakaya, Mehrwerk’ün iş modelinin merkezinde yapay zekâ ve büyük veri olduğunu belirtti. “Bu sayede iş ortaklarımızın müşteri davranışlarını, kullanım alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarını gerçek zamanlı analiz edebiliyoruz. Cashback ve loyalty çözümlerimiz tamamen veri odaklı altyapıya dayalı” ifadelerini kullanan Karakaya, ayrıca çağrı merkezi ve müşteri destek operasyonlarında otomasyon sistemleriyle verimlilik ve hizmet kalitesinin artırıldığını aktardı. Önümüzdeki 3-5 yılda Türkiye’nin Mehrwerk Group’un bölgesel inovasyon ve hizmet merkezi hâline getirilmesi planlanıyor. Karakaya, entegrasyon sürecinin hem operasyonel hem kültürel olarak verimli yürütüleceğini, Türkiye’nin dijital ürün geliştirme, veri analitiği ve müşteri deneyimi alanlarında lider konumda olacağını açıkladı. Türkiye operasyonunun, Mehrwerk Group’un Avrupa’daki büyüme stratejisinin temel bileşeni olacağını söyleyen Karakaya, “Türkiye’nin sunduğu dinamik pazar yapısı ve güçlü insan kaynağı, inovasyon ve operasyon verimliliği açısından grubun küresel yapılanmasına katkı sağlayacak. Odak noktamız Türkiye olacak; sürdürülebilir büyüme, dijital ürün geliştirme ve müşteri deneyimi önceliğimiz” dedi.

Hayata dokunan mikro sigorta ürünleri

Mehrwerk Türkiye CEO’su Esin Karakaya, finansal hayat, dijital hayat, seyahat ve ev hayatı gibi kategorilerle modern yaşamın farklı alanlarına dokunduklarını belirtti. Mikro sigorta ve asistans ürünlerinin, kullanıcıların yaşam döngüsü boyunca güven ve destek hissetmelerini sağladığını ifade etti. Türkiye’de, fintech uyumu, yüksek dijital penetrasyon ve genç nüfus sayesinde inovatif modellerin geliştirilebileceğini söyleyen Karakaya, “Türkiye, teknolojiyi geliştiren, satış kanalı sağlayan, müşteri deneyimini yöneten ve hasar süreçlerini entegre eden bir bütünleşik hizmet platformu hâline gelecek. Önümüzdeki beş yıl içinde Türkiye’yi grubun bölgesel inovasyon ve hizmet merkezi hâline getirmeyi planlıyoruz” dedi.