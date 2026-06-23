Unico Sigorta başarılı acentelerini Yunan Adaları gezisiyle ödüllendirdi

Unico Sigorta, satış performansıyla öne çıkan acenteleri için özel bir ödül organizasyonu düzenledi. Şirketin 4-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği program kapsamında acenteler, Çeşme çıkışlı cruise seyahatiyle Rodos, Patmos ve Samos adalarını ziyaret etti.

Program boyunca acenteler tarihi ve turistik rotaları keşfederken, gemide düzenlenen özel etkinlikler, canlı müzik organizasyonları ve sosyal buluşmalarla bir araya geldi. Organizasyonun, yalnızca bir ödül programı olmanın ötesinde iş ortakları arasındaki iletişimi güçlendirmeyi ve kurumsal bağlılığı artırmayı hedeflediği belirtildi.

Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, şirketin büyümesinde acentelerin önemli rol üstlendiğini belirterek, iş ortaklarına yönelik motivasyon programları ve ödül mekanizmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti.